“人人皆导演”时代，温州如何抢抓这波AI机遇

潮新闻客户端 2026-06-22 09:29:03

近半年来，“楠溪创享家”AI视频创作大赛、“龙湾之光”AI数字偶像大赛、百度AI世界杯大学生黑客松赛事等赛事在温州接连落地，吸引大批创作者参与。AI短剧风口之下，全民影视创作时代是否真正到来？温州又该如何抢抓行业机遇？

无需专业团队、无需昂贵设备，仅凭一台手机、一套AI工具，普通人就能完成完整的影视创作。AI影视创作的热度正在持续升温。

近日，在中国国际动漫展上，温州AI动漫影视产业园（漫谷）链主企业温州金酷网络科技，携全新迭代升级的DouJu AI创作工具重磅亮相，并重点推介DouJu AI全球UGC互动影视创作大赛。企业负责人葛斌斌透露，赛事启动近两个月以来，已吸引600余名创作者报名参赛。

温州AI动漫影视产业园（漫谷）推介会现场 鹿城区委宣传部供图

这只是近期温州众多AI赛事之一。近半年来，“楠溪创享家”AI视频创作大赛、“龙湾之光”AI数字偶像大赛、百度AI世界杯大学生黑客松赛事等赛事在温州接连落地，吸引大批创作者参与。

AI短剧风口之下，全民影视创作时代是否真正到来？温州又该如何抢抓行业机遇？

开启影视创作平权时代

长期以来，影视创作是高门槛、高成本的专业化领域。一部完整的影视短片，需要编剧、美术、摄像、后期、特效等数十个岗位人员协同配合，场地、设备、人力、后期制作等成本构筑起坚固的行业壁垒，无数优质创意因资源不足难以落地，普通人更是难以独立完成完整的影视内容创作。

“DouJu AI创作工具的迭代升级，进一步打破了这一行业局限。”据葛斌斌现场演示介绍，该工具依托主流人工智能大模型，搭建了全链路智能化创作体系，涵盖AI剧本生成、智能场景绘图、数字人物建模、一键智能剪辑、多语言自动翻译分发等核心功能，真正实现了影视创作的“零基础入门”。

采访中，记者现场提出创作需求，希望生成一段现代人穿越千年、俯瞰朔门古港的画面，葛斌斌仅通过输入文字提示词、选定仙侠美术风格，短短数分钟就生成了完整视频。视频中，千年之前的朔门古港盛景徐徐铺展，瓯江碧波荡漾，宋式商船、渔舟错落排布，桅杆林立、白帆轻摇，古风场景细腻逼真，完整还原了古港风貌。

“就像用傻瓜相机拍照一样，人人都能上手操作。”葛斌斌表示，极低的创作门槛，是本次赛事能汇聚海量创作者的核心原因。

葛斌斌介绍DouJu AI创作工具特点 鹿城区委宣传部供图

赛事火热的背后，是AI微短剧行业的爆发式增长。中国网络视听协会发布的2026年第一季度《微短剧创作指引》显示，一季度全行业新增上线微短剧约12.8万部，其中AI微短剧达12.2万部，占比超95%。这意味着当前市场中，九成以上的新增短剧均有AI技术参与或主导制作。

从“技术狂欢”走向“内容深耕”

海量创作者入局、技术门槛下放，让AI短剧行业迎来高速发展期，但行业红利释放的同时，竞争也从“技术狂欢”逐步转向“内容深耕”，精品化成为行业发展核心趋势。

“就像人人会用傻瓜相机拍照一样，但不同人拍出的效果不一样。”DouJu AI全球UGC互动影视创作参赛者之一，来自北京的孙奕诚认为，创作者的审美、创意、专业积累，决定了作品的最终质量。

最近，网上爆火的AI短剧《丧尸清道夫》，全网播放量突破1亿，还收获了好莱坞顶级AI电影制作人的认可与合作邀约。看似“一键生成”，实则源于创作者长期的行业积累，婚礼跟拍的统筹经验、音乐制作的审美功底、影视后期的调色剪辑能力。

“效率可以提速，但内容不能降标，当下，依靠低俗猎奇、无脑套路博流量的低质内容，正在被市场快速淘汰，合规精品是AI短剧行业的唯一出路。”葛斌斌介绍，即便AI工具实现了高效量产，其团队每一部上线作品，都会坚持20天左右的精细化打磨，以匠心品质适配行业精品化发展趋势。

“爱来坞”上线 龙湾区委宣传部供图

与此同时，目前行业普遍面临作品同质化、版权难确权、合规审核繁琐等问题，温州也在探索破题之路。如不久前，落地龙湾的浙南AI内容创作与传播基地“爱来坞”，为AI创作者发放护航礼包，通过给每件AI作品打上独一无二的数字“身份烙印”，既能全网扫描侵权，也能打开海外维权的通道。

白热化下如何抓住这波机遇？

AI短剧赛道的白热化竞争中，温州怎么样能抓住这一波机遇？

深耕产业培育，营造优质发展生态。当前，温州正深入实施人工智能创新发展三年行动计划，全力打造“AI示范应用第一城”，数字产业平台载体持续完善、集聚效应持续凸显。中国（温州）数安港集聚生态企业超1200家，温州国际云软件谷汇聚数字经济企业超3000家，漫谷、AI动漫影视产业园等一批专业化AI文创载体落地投用，为产业发展筑牢硬件支撑。同时，温州是全国“一人公司”创业标杆城市，针对AI创作者个体、小微创作团队的发展需求，温州出台全省首份系统性“一人公司”扶持政策，通过算力券补贴、法务保障、金融赋能等精准举措，破解个体创业痛点，让“一人创业、一人兴业”成为AI文创领域新风尚。

温州不断掀起AI创作热潮 图片据高温青年社区

聚焦青年创业，打通成长变现链路。相较于传统影视行业投入大、周期长、试错成本高、回款慢的发展痛点，AI短剧、互动漫剧具备轻量化、周期短、落地快、门槛低的独特优势，高度契合青年创业和民间创作的核心需求。在温州各大AI影视创作基地，创作者仅需小额投入即可启动创作，试错成本低、调整空间大，可快速贴合市场迭代创作方向、实现商业盈利。同时，园区持续完善产业配套，打通全维度商业转化渠道，构建“创作—确权—分发—变现—再创作”的闭环生态，让优质创意快速转化为经济效益。如浙南AI内容创作与传播基地“爱来坞”，已集聚9家规上企业，实现近20亿元营收，累计孵化产出超2000部AI影视作品。

强化技术赋能，筑牢赛道核心优势。漫谷自主研发 Douju AI创作工具，可高效适配多分支复杂剧情创作需求，自动梳理生成完整人物剧情关系图谱，理顺多层故事脉络；同时实现跨视频素材的角色、场景统一联动，从根源解决人物形象突变、画面穿帮等行业痛点。此外，温州一些基地还聚焦互动影游特色细分赛道布局，打造差异化发展路线。

随着大量创作者、原创内容、技术资源持续集聚，温州能否抓住这波机遇？我们拭目以待。

来 源：潮新闻客户端

原标题： “人人皆导演”时代，温州如何抢抓这波AI机遇

记者 戚祥浩 共享联盟·鹿城 戴文琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com