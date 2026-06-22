潮新闻客户端 2026-06-22 09:31:28

近日，国网永嘉县供电公司红十三爱心社走进昆阳小学、下塘小学等5所乡村学校，为191名家庭困难学生送去38.2万元助学金及定制助学礼包，以实际行动为孩子们的求学之路注入温暖力量。

受访者供图

近日，国网永嘉县供电公司红十三爱心社走进昆阳小学、下塘小学等5所乡村学校，为191名家庭困难学生送去38.2万元助学金及定制助学礼包，以实际行动为孩子们的求学之路注入温暖力量。

在下塘小学的捐赠现场，孩子们接过爱心礼包，脸上洋溢着灿烂笑容。对于许多受助学生而言，这份帮助不仅缓解了家庭经济压力，更让他们感受到来自社会的关爱与鼓励。

自1997年成立以来，红十三爱心社始终将助学育人作为公益事业的重要方向，坚持关注家庭困难、品学兼优学生的成长需求。29年来，一批又一批志愿者接续参与，爱心足迹遍布山区学校和乡村课堂，累计帮助数千名学生顺利完成学业。

“助学不仅是资金帮扶，更是陪伴成长。”红十三爱心社相关负责人介绍，为提升帮扶实效，爱心社不断完善助学机制，从前期入户走访、家庭情况核实，到建立成长档案、开展定期回访，逐步形成覆盖学习、生活和心理关怀的长效帮扶体系。

受访者供图

作为红十三爱心社长期定点帮扶学校，下塘小学与爱心社已携手走过十余年。学校负责人表示，多年来，许多曾经受到资助的孩子顺利完成学业、走向社会，爱心的种子也在他们心中生根发芽。

从一次捐助到长期守护，从单纯资助到成长陪伴，29年的坚守让公益变成了一场跨越时光的爱心接力。如今，越来越多社会力量加入其中，共同汇聚成关爱青少年成长的温暖力量。

下一步，红十三爱心社将继续深化公益助学行动，持续关注困境儿童成长需求，把温暖送到更多有需要的家庭和孩子身边，让爱与希望在接续传递中不断延伸。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 二十九年如一日 永嘉红十三爱心社持续为学子撑起梦想天空

通讯员 陈嘉琪 周永

本文转自：温州新闻网 66wz.com