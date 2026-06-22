温度新闻客户端 2026-06-22 09:54:12

告别“摇号碰运气”，迎来“按序随时住”。6月22日起，瑞安青年人才公寓（驿站）正式开启全年常态化配租，不再需要集中摇号等待，符合条件的来瑞人才可随到随住。

温州网讯 告别“摇号碰运气”，迎来“按序随时住”。6月22日起，瑞安青年人才公寓（驿站）正式开启全年常态化配租，不再需要集中摇号等待，符合条件的来瑞人才可随到随住。

“申请人拿到登记顺序号，通过资格审核后，就能按序选房，周期大大缩短。”瑞安市产业发展集团有限公司下属市人才发展有限公司副总经理蔡丹伟介绍，本次共推出74套精装房源，分布在湖悦华庭、望荣锦苑、东新润园三个小区，通过“按序配租、随时登记、即时审核、即时选房”，让符合条件的人才能够更快入住。房源实行青年驿站、青年公寓、人才公寓共用机制，面积从46.67平方米到114.74平方米不等，全部统一装修，家具家电齐全，真正实现“拎包入住”。

在配租标准上，三类房源各有侧重：青年驿站面向未在瑞安缴纳养老保险、新来瑞实习求职青年，提供不超过45天的免租入住；青年公寓面向2026年1月1日以后首次在瑞企业缴纳养老保险满1个月的新就业创业青年，最高优惠面积50平方米，租金只收市场价的六成，租期不超过2年；人才公寓则面向全职在瑞工作的ABCDEF类人才，租赁期不超过5年，其中ABC类人才最高优惠配租120平方米，期内免租金，DE类、F类人才最高优惠配租面积分别为90平方米、40平方米，租金按市场评估价的30%收取。

价格方面也相当实惠。以一套114平方米的房子为例，市场月租约2600元，DE类人才享受优惠后只需约1173元；部分小户型折算下来，最低月租金仅252元。申请渠道同样便捷：青年驿站和青年公寓通过“瑞安青年服务”小程序线上办理，人才公寓则通过“瑞安人才服务”小程序申请。配租按登记顺序号依次选房，后续新增或腾退房源也按轮候顺序递补。

需要提醒的是，申请人及配偶须在瑞安无住房且未享受过政府住房优惠政策，若夫妻双方均符合条件，也只能申请一套。

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原标题： 月租252元起 按登记顺序号依次选房 瑞安人才公寓启动常态化配租

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 潘敏洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com