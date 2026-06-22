温州泰顺：35000帧光影 记录木拱廊桥的匠造之路
学习强国温州学习平台 2026-06-22 10:15:31
400多天、35000帧光影，定格木拱廊桥的匠心建造之路！
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原标题： 温州泰顺：35000帧光影 记录木拱廊桥的匠造之路
作者：林静雅 吴梓静 叶彬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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