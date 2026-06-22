新华网 2026-06-22 10:28:10

亚太经合组织（APEC）是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。作为APEC“中国年”工商领域标志性活动，以“开放·互通·协同：链接亚太·共创未来”为主题的APEC工商领导人中国论坛21日在京举办。围绕亚太自贸区、互联互通、数字创新等热点议题，亚太政商界人士深入交流、凝聚共识，携手书写亚太和全球发展新篇章。

6月21日，参会嘉宾出席2026年APEC工商领导人中国论坛专题研讨。新华社记者 邹多为 摄

亚太地区人口占世界三分之一，经济在全球占比超过六成，贸易占比近半。当今世界面临经济增长乏力等不利因素，可持续发展动能不足。在此背景下，亚太经济前景和发展成色备受关注。

“亚太工商界是时代的先行者，变革的开拓者，潮流的引领者，国际形势越是变乱交织，越需要我们相向同行，携手破局，深化合作，实现共赢。”中国贸促会会长任鸿斌表示，APEC成员经济体要坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体系，反对单边主义和保护主义，持续推进贸易和投资自由化、便利化，积极寻找更多利益契合点，合力做大经贸蛋糕，在相互成就中共促亚太发展和繁荣。

6月21日，参会嘉宾在2026年APEC工商领导人中国论坛现场。新华社记者 邹多为 摄

亚太自贸区、互联互通网络是区域经济一体化的重要基础。2026年恰逢APEC领导人提出亚太自由贸易区愿景20周年，APEC国际秘书处执行主任爱德华多·佩德罗萨表示，在这一重要节点，亚太工商界更应坚守合作初心、凝聚开放共识，稳步推进区域经济一体化进程，助力APEC持续提升产业链供应链韧性，为全球经济的复苏和增长提供有力支撑。

APEC工商咨询理事会美国代表、波音中国总裁陆一鸣表示，航空业是织密互联互通网的重要驱动力，目前全球每天有约1.4万架波音飞机不停运转，日均运送旅客达到1100万人次。未来20年，预计60%的飞机将交付给APEC地区，提升各领域互联互通水平有助于促进经贸合作、人文交往，更好赋能全球发展。

创新是亚太经济腾飞的翅膀，是APEC工商合作新的增长点。当前，新一轮科技革命和产业变革加速突破，特别是人工智能等前沿技术快速发展，极大改变了全球要素资源配置方式和产业发展方式，也使得亚太地区产业合作孕育着无限商机。

6月21日，参会嘉宾在2026年APEC工商领导人中国论坛专题研讨上发言。新华社记者 邹多为 摄

摄影器材、转播设备、球迷节展区物料……正在进行的美加墨世界杯16家全球赞助商中，中国企业占据四席。而作为阿根廷、西班牙、德国、捷克国家足球队的官方合作伙伴，TCL再次在国际体育盛会中彰显中国品牌的国际影响力。

“过去十余年，中国制造业在智能制造、工业互联网、数字供应链和人工智能应用等领域进行了大规模实践，积累了丰富经验。”TCL创始人、董事长李东生表示，面对亚太地区仍然存在的发展差异和数字鸿沟，中国先进制造企业有责任、也有能力通过经验共享、能力共建、生态协同带动当地产业链整体升级，赋能区域内的后发经济体，推动区域共同发展。

看到中国人工智能在工业生产、金融服务、能源转型等领域的应用，“可持续市场倡议”首席执行官塞菲表示，随着应用大幕开启，人工智能将“点亮”更多领域和人们生活。在此背景下，APEC经济体需弥合数字化差距，充分释放以人工智能为代表的数字创新技术的乘数效应，助力亚太培育新的经济增长点，共同打造更具韧性、更富活力的亚太数字经济生态。

来 源：新华网

原标题： 凝聚APEC工商合作共识 携手书写亚太发展新篇章

记者：邹多为、丁超

本文转自：温州新闻网 66wz.com