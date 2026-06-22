我国将10家美国实体列入出口管制管控名单
新华网 2026-06-22 10:29:09
商务部22日发布公告，宣布将10家美国实体列入出口管制管控名单。
商务部新闻发言人对此表示，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，针对美国政府增列所谓“中国军事企业清单”的恶劣做法，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，中方决定将艾维奥克斯公司等10家美国涉军实体列入出口管制管控名单，禁止对其出口两用物项，任何出口经营者不得违反上述规定。
来 源：新华网
原标题： 我国将10家美国实体列入出口管制管控名单
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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