@高考生和家长，考后防诈骗，看这里

人民日报 2026-06-22 10:30:59

一年一度的全国高考已落下帷幕，涉考诈骗进入高发期。“提前查分”“内部指标”“修改分数”“发放助学金”……各类骗术层出不穷，诈骗分子利用家长望子成龙、望女成凤的心理，编谣言、设骗局，精心埋下各类陷阱。记者梳理了几类常见的诈骗形式，希望广大考生和家长提高警惕，避免上当受骗。

收到“作弊”短信，切勿盲目轻信

“你在高考过程中被监控发现有作弊行为，考试成绩将被取消……”高考后，有考生收到“某教育部门”“某招生考试机构”等发来的短信，被告知其在高考中存在作弊行为。

这是不法分子利用考生的恐慌心理，诱导其点击网址链接或下载APP支付“罚款”，或以缴纳费用或保证金等说辞诱导考生提供身份证号、银行卡号等个人信息，可能给考生造成财产损失。

对此，教育部提醒考生，考后切勿轻信任何涉高考作弊的短信、电话，尤其不要轻易点开相关链接。收到此类短信请第一时间向教育部门、招生考试机构核实，确认信息的真实性，如遭遇诈骗应第一时间拨打报警电话。

提前“查分”“改分”？链接暗藏玄机

李同学在高考后收到一条短信：“您的高考成绩已可查询，点击链接输入准考证号即可提前查看。”他点击链接后，页面提示“系统异常，需重新登录”，要求输入身份证号、银行卡号及验证码。李同学按系统提示操作后，很快就发现银行卡被盗刷2万余元。

每年6月中旬，省级教育行政部门或招生考试机构会陆续公布各地的查分时间，考生应通过各省教育考试院官网、各省考试院官方微信公众号、本地政务服务APP及阳光高考平台按时查询。考后各省级招生考试机构发送给考生的短信均不附加网址、链接，只是提醒考试查分渠道。如收到带有链接的短信或网址，请考生一定提高警惕，如遭遇诈骗应第一时间拨打报警电话。

同时，专家提醒，高考的相关数据经多重加密备份，系统防入侵等级高，所谓的“黑客改分”“内部操作”均为骗局，考生切莫因一时心急，轻信这些违法手段，上当受骗。

理性填报志愿，警惕高价辅导

“花2万元请‘专家’推荐的学校，孩子一个都没录取上。”去年，来自北京的考生家长张女士吐槽，某培训机构声称拥有“独家大数据”，能精准预测录取概率，结果推荐的院校与考生实际情况完全不符。

高考结束后，一些机构打着“志愿填报专家”“大数据精准预测”的旗号，收取天价咨询费。近年来，还出现了利用新技术包装的骗局，如培训机构鼓吹付费“AI志愿填报”，承诺精准投档、零滑档。

实际上，这些所谓的AI算法仅基于历年公开分数线进行简单套用，盲目依赖此类服务极可能导致填报失误落榜。

专家提醒，每年高考填报志愿前，各省级招生考试机构都会发布当年高考成绩统计情况、近年来各高校录取情况等，高校也会介绍招生章程、招生办法和往年录取参考信息，并不存在所谓的“内部信息”“内部数据”。考生及家长可通过相关网站进行查询，也可拨打各地教育考试院、招生考试管理中心及目标院校咨询电话等了解相关政策。

领取助学金要先交“手续费”？不可能！

“恭喜您，您的孩子获得高考优秀考生助学金，请尽快联系领取。”考生家长赵先生去年接到过这样的电话。对方自称“教育部工作人员”，称孩子获得5000元助学金，但需要先交500元“手续费”才能激活账户。赵先生觉得不对劲，向当地教育部门核实后确认并无此事。

“助学金诈骗是考后诈骗高发类型之一，尤其针对家庭经济困难的考生。”公安部刑侦局反诈专家介绍，国家学生资助政策体系完善，所有奖助学金的发放均通过官方渠道进行，不会要求提前缴纳任何费用，更不会索要银行卡密码、验证码等敏感信息。

警方提醒，凡是接到自称“教育部门”“财政局”工作人员的电话，要求提供银行卡信息或缴纳费用的，一律是诈骗。面对此类情况，考生和家长应主动与当地教育部门或学校联系求证、核实真伪。

提供补录名额、“内部指标”？骗局！

赵同学2023年参加高考，因考试成绩比某大学的分数线低0.5分，未被录取。不法分子彭某与赵同学进行联络，声称可以帮其办理该学校的入学名额，办不了入学就退还所有费用。其间，彭某通过编造各种请客送礼、购买入学指标等谎言，先后从赵同学处骗得40600元。

高考出分后，此类诈骗案件层出不穷。一些不法分子声称有特殊关系，可以通过“走后门”“搞特殊”的办法实现“内部指标”“降分补录”。对此，教育部发布的“三十个不得”招生工作禁令明确要求，“不得擅自扩大高校招生规模或调整高校招生计划”“不得无计划或擅自突破计划规模进行招生或违反计划管理要求调整计划”“省级招办不得违反投档工作程序或在政策之外降低标准向有关高校投放考生档案”等，因此，“低分花钱进名校”一律是诈骗。

高考是阶段学习的终点，更是人生征程的新起点。面对涉考骗局，全社会应形成反诈合力：学校要结合真实案例持续开展警示教育，引导学生树立正确观念；家长要保持清醒头脑，摒弃焦虑与侥幸心理，遇到涉分、录取、缴费等问题务必多方核实，坚决不向陌生账户转账；网络平台要压实主体责任，及时清理涉考虚假信息与诈骗广告；监管部门则需持续加大打击力度，从严查处违法犯罪行为，形成有力震慑。

公安部反诈中心提醒，一旦遇到涉考虚假信息、诈骗行为、违规招生宣传等情况，务必第一时间留存聊天记录、转账凭证、宣传截图等证据，及时向学校、教育考试部门反映，或直接向公安机关举报。牢记96110反诈预警专线、110紧急报警两个号码，坚决维护自身合法权益，共同守护纯净、公正的高考环境。

来 源：人民日报

原标题： @高考生和家长，考后防诈骗，看这里

记者 闫伊乔

本文转自：温州新闻网 66wz.com