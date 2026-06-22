端午假期全国消费市场运行平稳
新华网 2026-06-22 10:32:57
记者21日从商务部获悉，端午假期，全国消费市场运行平稳，生活必需品货足价稳。
商务部商务大数据显示，截至6月20日，2026年消费品以旧换新惠及1.36亿人次，带动销售额超1万亿元。其中，汽车以旧换新销售342.8万台，带动销售额5552.4亿元；家电以旧换新、数码和智能购新产品销售13289.5万台，带动销售额4516.3亿元。6月19至20日，商务部重点监测的78个步行街（商圈）客流量、营业额同比分别增长4.0%、3.5%。
各地生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。商务大数据显示，节日期间，全国200家大型农副产品批发市场库存充足，粮油、肉类、水果价格与节前（6月18日）基本持平，鸡蛋、蔬菜价格分别下降0.7%和0.3%。
来 源：新华网
原标题： 端午假期全国消费市场运行平稳
记者：谢希瑶
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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