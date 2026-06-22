学习强国温州学习平台 2026-06-22 10:35:43

民间常说“夏至一阴生，昼长暑气盛”。夏至是一年白昼最长的日子，天地阳气到达顶峰，同时微弱阴气开始萌生，是阴阳转换的关键节点。

以中医视角来看，夏至对应五脏之心，暑邪最易耗伤心气、灼伤阴液，养生核心是兼顾养心清火、护阳存阴，平衡体内盛阳与初生阴气。

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节气对应养生

1.食宜酸苦，切忌寒凉伤阳

心火偏旺人群：遵循“苦入心”理论，日常适量食用苦瓜、莲子，搭配绿豆、冬瓜清热解暑；酸能敛汗生津，酸梅汤、麦冬百合茶均可常饮，缓解多汗口干、心烦燥热。

脾虚湿寒人群：不可大量生食冰品、冰镇瓜果，寒凉会损伤脾胃阳气，加重腹胀便溏。遵循“夏吃姜”，晨起少量姜枣水温运脾胃，搭配赤小豆、山药、白扁豆煮粥健脾祛湿。

体质平和人群：饮食清淡少油，可食丝瓜、莲藕、鸭肉清补，减少辛辣烧烤，避免助长心火、滋生湿浊。

2.晚睡守时，子午觉调阴阳

夏至阴阳交替，睡好子午觉是调养根本。子时23点前入睡，此时阴气渐盛，深睡滋养阴液，助力肝胆代谢；午时11:00–13:00心经当令，小憩15至30分钟，收敛过盛的心阳，缓解午后燥热乏力，闭目静养也可起到养心效果。

晨起6点左右起身，顺应昼长夜短、阳气升发的规律。居家空调温度不低于26℃，避免腹部、脚踝直吹冷风，出汗后不立刻冲冷水澡，防止寒湿入侵体内。

3.静心安神，平复亢盛心火

夏季对应心，夏至暑热易诱发心火亢盛，养生重在静养少怒，保持情绪舒缓。顺应《黄帝内经》“使志无怒”的养生原则，闲暇散步绿荫、练字抚琴、慢练太极瑜伽，心神安定则火气自降，湿热不易淤积体内。

4.穴位轻按，日常护心祛湿

三处保健穴位，闲暇点按调理：

神门穴：手腕内侧，养心安神，改善心烦失眠；

内关穴：腕横纹上两寸，缓解胸闷燥热、心慌不适；

足三里穴：外膝眼下三寸，健脾和胃，化解暑湿带来的身体困重。

湿热上火人群以轻柔按揉为主，虚寒怕冷者可温和艾灸足三里、关元，湿热证禁用艾灸。

5.缓动微汗，运动避耗心气

中医讲“汗为心之液”，大汗淋漓会大量耗伤心气阴液，加重体虚乏力。运动避开正午高温烈日，运动结束后及时擦干全身汗液，不要立刻进入低温空调房、大量饮用冷饮。

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原标题： 夏至：阳极阴生，养心护阴平稳度盛夏

作者：李燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com