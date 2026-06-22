新华网 2026-06-22 11:20:08

法国气象局通报，首都巴黎和34个省21日发布最高级别的高温红色预警，覆盖范围创历史纪录。红色预警区域内21日执行“禁酒令”，限制民众在公共场所饮酒，以避免民众出现不适症状，挤占医疗资源。

法国气象局通报，首都巴黎和34个省21日发布最高级别的高温红色预警，覆盖范围创历史纪录。红色预警区域内21日执行“禁酒令”，限制民众在公共场所饮酒，以避免民众出现不适症状，挤占医疗资源。

本轮红色预警范围覆盖逾三分之一法国本土面积，另有45个省发布高温橙色预警。据法新社统计，约5300万法国人21日将受到高温天气影响。气象部门预计，22日局地气温或将升至41摄氏度，法国全国平均气温或打破历史最高纪录。

5月28日，在法国巴黎的罗兰·加洛斯体育场，一名观众在高温下观看法网比赛。新华社记者邬惠我摄

21日正值法国一年一度的夏至音乐节，法国各地将举办数千场户外演出。法国政府20日宣布，高温红色预警区域内的公共场所在21日全面禁酒，各级政府及其下属机构主办的活动一律不得提供酒水。法国总理办公室表示，此举旨在保障应急和医疗服务机构运转，确保医护人员优先照看老年人和病患群体。

为应对持续的极端高温天气，法国总理勒科尔尼20日召开应急会议，要求各部门完善长效应对机制，并在必要时增设空调设施。法国政府同步实施多项举措，包括加强山火防控和核电站供水监测、取消部分户外体育赛事、学校临时停课、夜间开放公园等，埃菲尔铁塔等景区还加装喷雾等防暑降温装置。

本轮热浪席卷欧洲多国。在意大利首都罗马，不少游客伸出手臂或将整张脸浸入许愿池降温，米兰郊外的农场主架起风扇和洒水器，为奶牛降温；西班牙马德里科隆广场上的世界杯观赛区也因高温天气临时关闭。

来 源：新华网

原标题： 法国多地发布高温预警 部分地区临时“禁酒”

记者 王奕昕

本文转自：温州新闻网 66wz.com