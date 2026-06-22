新华网 2026-06-22 11:20:51

一项于21日公布的民意调查显示，以总理内塔尼亚胡的支持率大幅下滑，已从3月初的40.5%降至29.4%。

一项于21日公布的民意调查显示，以总理内塔尼亚胡的支持率大幅下滑，已从3月初的40.5%降至29.4%。

这项民意调查由耶路撒冷希伯来大学与智库阿加姆实验室于6月17日至20日联合进行，共有3644名受访者。民调结果显示，以色列政府正面临信任危机。

3月1日，以色列总理内塔尼亚胡在位于特拉维夫的以色列国防部发表声明。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

虽然内塔尼亚胡称以色列在军事行动上取得成果，但72.5%的受访者表示不相信内塔尼亚胡的话，56.4%的受访者认为其在军事行动方面表现“失败、糟糕”。

民调还显示，63.2%的受访者反对美国和伊朗达成协议，仅12.1%的受访者表示支持。48.2%的受访者支持以色列再次对黎巴嫩真主党发动大规模军事打击，即便此举可能造成与美国对抗；仅21%的受访者表示反对。

内塔尼亚胡所在的执政党利库德集团10日表示，内塔尼亚胡将参加下一届以色列议会选举，寻求继续执政。下届议会选举预计将于今年10月举行。

来 源：新华网

原标题： 民调显示内塔尼亚胡支持率大跌

记者 刘江

本文转自：温州新闻网 66wz.com