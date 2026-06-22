新华网 2026-06-22 11:22:22

美国和伊朗代表团21日在瑞士比尔根山举行谈判。这是美伊签署谅解备忘录后的首轮会谈。其间，美国总统特朗普在社交媒体上发帖，就以色列和黎巴嫩局势、伊朗核问题等再度威胁伊朗。伊朗代表团因抗议美方威胁言论而离开会场并拒绝继续在瑞士进行谈判。

美国和伊朗代表团21日在瑞士比尔根山举行谈判。这是美伊签署谅解备忘录后的首轮会谈。其间，美国总统特朗普在社交媒体上发帖，就以色列和黎巴嫩局势、伊朗核问题等再度威胁伊朗。伊朗代表团因抗议美方威胁言论而离开会场并拒绝继续在瑞士进行谈判。

这是6月21日在瑞士比尔根山拍摄的标识。新华社记者 连漪 摄

伊朗拒绝继续在瑞士谈判

据伊朗媒体22日报道，伊朗代表团拒绝继续在瑞士与美国进行谈判。

21日正在瑞士比尔根山进行伊美谈判的伊朗代表团突然暂停谈判，以抗议特朗普当天对伊朗发出的威胁言论。

新华社记者在现场看到谈判时间比原定日程有所延长，伊朗代表团此后是否重返谈判桌仍不得而知。

暂停已进行80分钟的谈判

特朗普21日在社交媒体上警告伊朗立即停止在黎巴嫩的“代理人”行动，否则美国将再次对伊朗发起打击，“而且会更猛烈”。

据伊朗媒体报道，伊朗代表团就特朗普上述言论向美方提出抗议，同时离开会场，暂停已经进行了80分钟的谈判，转向内部磋商。报道称，伊朗方面正在制定适当的回应方案。

同时，伊朗代表团负责人、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在社交媒体发文称，“他们最好谨言慎行，我们的武装部队已准备好以不同的方式回应他们”。

针对这一事件，黎巴嫩“广场”电视台报道说，伊朗的回应很明确，除非特朗普就其威胁言论道歉，并且以色列军队撤出黎巴嫩南部，否则伊朗代表团不会重返谈判桌。

这是6月21日在瑞士比尔根山拍摄的标识。新华社记者 连漪 摄

当天早些时候，伊朗媒体以一名接近伊朗谈判团队的人士为消息源报道，如果以色列继续在黎巴嫩采取军事行动，且黎巴嫩领土完整得不到保障，伊朗就不会同美国展开谈判，霍尔木兹海峡也不会重新开放。

另据美国福克斯新闻频道报道，特朗普20日晚与伊朗方面通话，警告对方不要关闭霍尔木兹海峡。特朗普在接受这家媒体采访时称，如果美国和伊朗未能达成协议，美国将会成为霍尔木兹海峡的“守护者”，并收取中东地区20%的石油收益。

就伊朗核问题，据伊朗媒体报道，伊朗总统佩泽希齐扬重申伊朗不会放弃铀浓缩的权利，并强调伊朗“明确表示不会制造原子弹”。对此，特朗普在接受采访时称：“他（佩泽希齐扬）最好注意自己的言辞。”

黎巴嫩是谈判优先事项

美国副总统万斯21日说，美伊谈判“过去几个小时取得巨大进展”，但谈判“不会解决所有分歧”。

伊朗代表团包括卡利巴夫、外长阿拉格齐等人。美国方面，万斯、总统特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳参加谈判。巴基斯坦和卡塔尔作为调解方与会。另据伊朗媒体报道，伊美谈判前80分钟并未就伊朗核计划进行任何讨论，黎巴嫩问题被列为谈判优先事项。

万斯在美伊谈判开始时说：“今天真正代表的是一个技术性谈判的开始——它不会解决所有分歧，但它首次让我们以团队形式坐在一起。”

万斯说，现在面临的问题是，“我们能否翻开新的一页，我们能否永久改变中东的关系格局，还是说我们要回到旧有的行事方式——那虽非我们所愿，但绝对是有可能发生的事”。

这是6月20日拍摄的瑞士卢塞恩附近的比尔根山（手机照片）。新华社记者 连漪 摄

伊朗被曝拒绝握手合影

伊美谈判会场还出现一段“小插曲”。主办方提供的视频直播显示，阿拉格齐等人抵达会场，但万斯等人对媒体讲话时，伊朗代表团并不在视频直播画面内。据伊朗媒体报道，一名接近谈判团队的消息人士表示，美方和会议主办方原计划在四方会谈开始前安排伊朗代表团与美国代表团握手和合影，但伊朗代表团拒绝这一安排。此后，相关直播和合影在没有伊朗代表团出席的情况下进行，随后伊朗代表团才进入会场。

以军：仍在黎巴嫩行动

据以色列国防军21日发表的声明，以军总参谋长扎米尔当天在黎巴嫩南部与以军指挥官会面时称，以军在黎巴嫩的军事行动仍在继续。

扎米尔称，以军“正在多线作战”，持续打击黎真主党武装组织。他还称，以军一些部队遭受“重大损失”，有多名士兵和指挥官死亡。

以色列媒体20日报道说，以总理和国防部长指示以军在黎巴嫩停火，但以军未撤出其在黎南部控制的地区。以总理内塔尼亚胡重申“只要有必要”，以军会一直驻留在黎南部。

来 源：新华网

原标题： 伊朗抗议美方威胁言论离席 黎巴嫩是首轮重点

记者：王露、孟凡宇、马汝轩、连漪、陈霄、沙达提、方思贤、杜鹃、胡友松

本文转自：温州新闻网 66wz.com