温度新闻 2026-06-22 16:28:00

6月1日，国家卫健委召开新闻发布会，公布全国已有3000多家医疗机构建成儿童友好医院，90%的基层医疗机构能提供儿科服务，98%的行政村卫生室纳入基本医保定点单位等指标数据。这些数据折射出我国儿童健康服务已经从“补短板、兜底线”，迈向了“优供给、促友好”的发展转型。

近年来，国家高度重视儿童医疗卫生服务，从《“健康中国2030”规划纲要》实施健康儿童计划，到《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》系统部署儿童身心健康工作，再到《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》《关于开展儿童友好医院建设的意见》，政策制度不断推出，为儿童健康事业高质量发展提供坚实保障。

基层医疗机构提供儿科服务，行政村卫生室纳入医保定点单位等举措，意味着儿童医疗不再是大城市儿童专科医院的“专属”，而正不断向县域、乡村等传统儿童医疗资源薄弱地区延伸。通过分级诊疗网络与医保支付衔接，农村儿童、流动儿童等群体也能获得高质量的儿科健康服务，有效缩小了城乡、区域之间儿童健康资源的差距，在医疗资源公平可及性上实现了实质的进步。

过往，季节性疾病高发期，医疗资源紧张、诊疗流程分割乃至儿童就医环境严肃等，都是常态化干扰儿童医疗服务质量的影响因素。现阶段的儿童健康服务友好建设，则以满足儿童需求为导向，让他们不再怀着去医院看病的“恐惧”，在医疗资源保障、就诊流程优化、医疗环境改造等方面开展实践，推动健康服务从基础性保障向发展性满足发展，有效减少医疗过程对儿童身心健康的负面影响，提升了服务质量与效果。

传统儿童健康服务聚焦在看病治疗，未来，儿童健康服务友好建设将儿童的生长发育、心理健康、营养喂养等预防保健，也纳入核心功能，推动健康治理理念从“以治病为中心”向“以健康为中心”转型。通过分级诊疗网络整合基层、县级与区域儿童医疗资源，构建覆盖孕期至学龄期的连续服务链条，推动儿童健康服务从分散推进转向集成协同，为儿童医疗服务事业高质量发展提供了治理支撑。

儿童是国家发展的未来根基与民族复兴的希望所系，儿童健康服务的友好化转型势必要长期进行。这就需要多方协同、统筹推动，其中，留住人才培养人才、提升科学管理水平、推动诊疗数智化改造等，尤为关键。

在人才培养上下功夫，需重视基层儿科医师培养与激励；深化医联体人才下沉机制，推动区域儿童专家定期赴基层坐诊带教，实现优质人才资源纵向流动；建立分层分类培训体系，针对基层医务人员开展儿童常见病诊疗、危急重症识别等专项轮训，持续提升全周期服务能力。

在医疗治理管理上，需针对不同类型、不同等级的医疗机构，制定涵盖服务流程、空间环境、儿童参与、人文关怀、儿童权益保护等多维度的儿童友好医院评价指标，确保评估科学精准有效，持续推动儿童友好医院质量建设。还可将儿童友好医院建设纳入公立医院绩效考核与等级评审体系，形成激励约束机制，推动儿童友好医院建设从“数量达标”向“质量提升”持续迈进。

此外，还需打通儿童健康数据壁垒，推动基层首诊、远程会诊、双向转诊的智慧化协同，构建“小病在基层、大病到医院、康复回基层”儿童分级诊疗闭环。积极开发儿科智能辅助诊断系统，借助人工智能技术对儿童常见病、多发病开展初筛与辅助诊断，系统可提供标准化诊疗建议与风险预警，提升基层儿科诊疗的准确性与效率，缓解优质儿科资源分布不均的短期结构性矛盾。

来 源：温度新闻

原标题： 多维协同提质 数智赋能增效 探索儿童健康治理现代化路径

作者 林文诗，系温州医科大学医学人文研究院副教授

本文转自：温州新闻网 66wz.com