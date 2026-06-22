宋韵传新声，温州园博园这场游园会万人共欢乐

温州网 2026-06-22 17:09:11

温州网讯（记者 潘涌燚 摄影 黄卫东 朱发满）6月21日，为期三天的“千年宋韵·园博启新”主题游园会在温州园博园三溪会市顺利落下帷幕。这个端午假期期间，此次主题游园会累计吸引近万名市民游客到场参与，沉浸式领略宋韵风雅，感受端午民俗独特魅力。

21日当天，在游园会现场，清幽婉转的古琴展演尽显千年宋式雅致风骨，热闹鲜活的扳手腕擂台则点燃全民参与热情，一动一静相得益彰，引爆了这场高品质沉浸式国风文化盛会。

山水作幕，琴音成韵。来自东嘉琴社的古琴演奏者静坐案前轻拨琴弦，《半山听雨》《洞庭秋思》《良宵引》《平沙落雁》《关山月》等经典古曲缓缓流淌，悠远古朴的琴声萦绕水岸林间，伴着清风掠过碧波绿树，为游园市民带来别致的视听享受。

悠扬琴音吸引大批游客驻足凝神聆听，不少家长带着孩子静静感受古韵旋律，体会中式美学的独特内涵。“山水园林配上现场古琴演奏，景色和乐声完美融合，氛围感特别好，身心都格外舒缓，真切体会到宋韵文化清雅温润的气质。”市民陈女士说道。退休市民李先生全程驻足聆听，感慨颇深：“古琴承载着古人修身养性的智慧，在家门口就能欣赏到经典古曲演奏，近距离接触传统雅艺，这个假期既能亲近传统文化，又能调养身心，十分难得。”

古琴展演尽显宋韵含蓄之美，扳手腕趣味擂台则勾勒出民俗活动鲜活热闹的一面。作为收官日重点互动项目，这项赛事门槛低、老少皆宜，一经开赛就聚拢大量人气，成为园区热门打卡项目。

现场气氛热烈高涨，游客纷纷现场踊跃报名参赛。选手们凝神聚力全力比拼，围观人群喝彩声、加油声接连不断。赛场不分年龄高低，年轻人朝气蓬勃，中老年选手沉稳坚韧，友谊比拼、快乐竞技成为现场主旋律。“游园既能赏雅景、听古乐，又能参加趣味比赛，动静结合，体验感很丰富。”参赛的年轻游客王先生表示，此行收获满满。

连续三天带着家人到场的市民张先生说道：“从瓯剧表演、端午撞蛋，到非遗手工、古琴雅集，活动内容丰富多样，孩子在游玩中学到传统民俗知识，大人也能放松身心，度过了一个充实又有意义的端午假期。”

三天假期中，非遗体验区持续火爆，书法体验、拓印、米塑、扇面制作等传统技艺体验不间断开放。非遗代表性传承人现场手把手教学指导，带领游客亲手体验传统手艺。

公益惠民服务同样贴心到位。温州市中医药学会、温州市中医院名医团队连日驻园值守，免费提供针灸理疗、筋骨调理、体态矫正、健康问诊等康养服务，把优质医疗服务送到群众身边。红日亭、三乐亭等公益团队不间断开展端午送粽活动，淡淡粽香传递暖心善意，让传统佳节既有深厚文化底蕴，又饱含民生温情。

投壶、捶丸、端午射五毒、趣味灯谜、诗词飞花令、蹴鞠挑战、撞蛋争霸等传统民俗项目轮番上演，适配各个年龄段群众参与，真正做到雅俗共赏、全民同乐，让古老民俗在大众参与中活起来、火起来、传下去。

此次主题游园会紧密融合端午传统民俗与温州宋韵瓯越本土文化，以园林实景为场景，以沉浸式体验为核心，统筹非遗传承、文艺展演、公益惠民、趣味竞技多项内容，成功打造出一场有文化底蕴、有地方特色、有人文温度的群众性文化活动。

来 源：温州网

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