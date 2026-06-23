温州日报 2026-06-23 08:27:00

昨天，省委常委、市委书记张振丰走访北京大学，与北京大学校长、中国科学院院士高松座谈交流。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰走访北京大学，与北京大学校长、中国科学院院士高松座谈交流，深入贯彻习近平总书记关于一体推进教育科技人才发展重要论述，围绕做深做透“两篇大文章”，对接深化合作，促进战略协同，为创新温州建设导入顶尖高校优质资源，携手谱写校地合作共赢新篇章。

北京大学是中国顶尖综合性研究型大学。北京大学与温州渊源深厚，近年来校地合作日益密切、成果丰硕，为温州市产业转型升级、人才培养、人工智能创新发展注入了强劲动能。

张振丰对北京大学长期以来给予温州的关心支持表示感谢。他说，温州始终牢记“续写创新史”殷殷嘱托，深入贯彻习近平总书记考察浙江“4+1”重要要求和浙江省委“132”总体工作部署，锚定做强“一圈一极一中心”目标定位，近年来经济社会发展态势向上向好，特别是当前正着力建设一流创新生态，系统布局“一港五谷”等创新平台，大力培育“5+5+N”现代产业集群，因地制宜发展新质生产力，拥有丰富的技术转化应用场景。北京大学创新资源集聚、顶尖人才荟萃，与温州深化合作基础扎实、前景广阔。温州将以最大诚意、最优服务保障合作项目落地，期待双方发挥各自优势，在平台共建、人才引育、基础研究、成果转化等方面强化协同，推动合作向更深层次、更广领域、更高水平迈进，携手共绘“在温州看见创新中国”的新图景。

高松表示，北京大学深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和对北大工作的重要指示精神，落实立德树人根本任务，努力在服务国家高水平科技自立自强中展现更大作为。温州民营经济活跃，创新发展势头强劲。面向未来，北京大学将紧紧围绕地方所需、学校所能，深化培育可持续的校地合作生态，创新机制推动多学科创新成果落地转化，实现与温州资源精准匹配、相互赋能发展，打造更多科技创新和产业创新深度融合的标志性成果，为服务国家战略和地方发展贡献更大力量。

北京大学副校长、中国科学院院士朴世龙，市领导陈应许、王振勇参加活动。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰走访北京大学对接深化校地合作

拓展合作空间 互相赋能发展 携手打造“两新”深度融合新成果

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com