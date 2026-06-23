温州日报 2026-06-23 08:27:00

昨天，市委副书记、市长张文杰赴苍南县、泰顺县调研基本公共服务一体化建设。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰赴苍南县、泰顺县调研基本公共服务一体化建设。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述，牢固树立和践行正确政绩观，坚持以人为本、民生优先，强化问题导向、系统思维，持续推动基本公共服务均衡可及、优质共享，为温州做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范提供有力支撑。

在苍南，张文杰实地察看县中医院特色专科建设、诊疗服务开展等情况，希望医院要发挥优势、做强特色，提升医疗服务效能和运营管理水平，更好满足群众就近就医需求。来到北谷·大观园康养中心，张文杰深入了解该机构在医康养护融合服务的探索实践，强调要坚持以科技赋能、以专业提质、以安全托底，用心用情守护老年群体幸福晚年。

在泰顺，张文杰详细询问吉利远程新能源商用车项目投产达效情况，强调要深耕新兴赛道，推动产业链向上下游延伸拓展，带动更多群众就业增收。走进泰顺县北辰学校，张文杰认真听取泰顺教育事业发展情况汇报，指出要统筹推进基础设施提升、师资队伍建设、课程设置优化，全面提升办学水平和教学质量，让优质教育公平惠及每个孩子。

在随后召开的座谈会上，张文杰指出，要坚持规划布局一体化研究、服务标准一体化落实、设施建设一体化管理、政策制度一体化规范，把握重点、注重实效，因地制宜推进基本公共服务一体化改革，确保供给有质量、财政可承受、发展可持续。要加强系统谋划，准确把握“有”和“优”、“总体”和“具体”的关系，强化顶层设计，细化推进方案；要优化资源投入，加强资源统筹、整合、下沉、导入，做到科学布局、均衡配置；要强化项目支撑，注重成本控制，加快项目进度，加强质量管控；要深化改革创新，迭代升级既有改革，向上争取更多试点，积极鼓励基层创新；要加强工作领导，强化各项保障，凝心聚力推动改革任务落地见效。

副市长章月影参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 均衡可及 优质共享

张文杰赴苍南泰顺调研基本公共服务一体化建设

记者 缪眎眎

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