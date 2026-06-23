从“一芽难求”到“连梗带叶皆是宝” 温州抹茶带着“海的味道”

温州日报 2026-06-23 08:27:57

海外订单不断，高品质抹茶供不应求。作为“浙江第一早”的温州早茶，夏日里闯出产业新赛道。

温州网讯 “现在市场很好，生产线反而‘吃不饱’。”温州御茶村茶业有限公司负责人郑顺立坦言。连日来，在苍南县霞关镇的温州御茶村茶业有限公司（以下简称“御茶村”）生产车间，抹茶飘香。海外订单不断，高品质抹茶供不应求。作为“浙江第一早”的温州早茶，夏日里闯出产业新赛道。

填补沿海抹茶空白

上个月，“御茶村”生产车间刚刚投产。生产线上的数据令人振奋：日消耗鲜叶2.5万斤，日产碾茶3500余斤。依托区域协调财政专项激励政策、总投资超千万元，“御茶”为温州乃至国内沿海地区高端抹茶生产“破冰”。

万物皆可抹。抹茶，正掀起一场绿色风暴。早在今年3月9日，温州市供销社联合温州市农业农村局，在苍南举行了抹茶产业发展恳谈会，探讨温州早茶如何切入抹茶赛道。

不到三个月的时间，苍南交出了答卷。苍南县构建了“政府搭台、专家联动、企业主导”的协同机制，聚焦抹茶品种选育、有机遮阴栽培等关键环节，为温州抹茶探路。

走进“御茶村”生产车间，茶香浓郁，海苔味与奶香味交织，弥漫着“海的味道”。“日本长期向市场宣导，海苔味是高品质抹茶具有的典型特征。”郑顺立介绍道，温州具有近海地理优势，可以打造近海高端抹茶生产产区，这是内陆地区无法具备的条件。

“现在抹茶产品市场上很多，最终还是要以品质说话，我们从碾茶原材料来抓。”郑顺立说，其公司按照质量分级收购：青叶价格符合国标每公斤7元、有机每公斤8元、欧标有机每公斤9元，并与茶农签订保价收购协议。目前，公司在全市已签订2000亩茶园，明年预计签订规模将扩大到1.5万至2万亩茶园，包含永嘉、泰顺、平阳，辐射福建福鼎、柘荣等地。郑顺立透露，今年下半年计划再上8条生产线，长远布局20条。

连梗带叶皆是宝

“御茶村”生产线上的原料，有一部分来自永嘉乌牛早茶园。

6月11日，永嘉县三江街道行禅村的乌牛早茶园里，一台台手扶式采茶机在茶垄间工作，机械采收的“嗡嗡”声此起彼伏。田埂上，围满了从周边赶来取经的茶农。

采茶机驶过，茶梗、茶枝、嫩叶一同被收入机器。“过去这些是‘废料’，现在每斤卖3.5元，连梗带叶皆是宝，成为碾茶原料，最终制成抹茶。”看着自家茶园里的新收成，温州三五早农业科技有限公司负责人叶琴忠乐了，“种了30多年茶，第一次夏收！”

叶琴忠站在田埂上，被茶农们围住。大家最关心的是：投入多少？怎么干？能赚多少？他拿起高音喇叭向大家介绍。有茶农怕听不清，扯着嗓子向田中忙收割的工人喊话：“停一停，割茶先停一下！”

“嗡嗡”声停了，叶琴忠声音格外响亮，他给大伙算了一笔账：这片50亩试验田，去年3月27日采摘名优茶后，将茶树修剪至离地50公分，经过覆膜、施肥、科学管护，原本预算亩产鲜叶600斤，实际采收下来达到1100斤。按照每斤3.5元的收购价计算，亩产值近4000元，扣除成本后，每亩净利润超过1000元，“而且这1000多元是两个月里赚出来的。”

茶农们最关心的投入成本，叶琴忠也交了底：最大一笔投入是遮阴用的黑白双层膜，每平方米2元，一亩地膜成本约1300多元，“但膜能用5年，平摊到每年每亩不到三百元。”

郑顺立在一旁补充：“这个账还能更大。乌牛早碾茶原料采收，一年理论上可以采4次到5次，乌牛早春茶就可采收两季，先天优势明显，亩均产值可超万元。”他解释，碾茶原料采收标准高度在26厘米至30厘米，机械化作业效率极高，单人单日可采约500斤，替代近百名人工，人工成本大幅降低。

“今天看完，顾虑没有了。政府给我们打底，销路有人解决，回去就行动。”来自乌牛的永嘉县瓯韵生态农场负责人余钱铎当场表态。

温州能否“后来居上”

温州特早生茶树良种加上温暖气候，让温州茶总能抢占春茶市场先机。去年，全市茶园总面积29.3万亩，茶叶年总产量为9700吨，年总产值15.56亿元。但春茶采摘结束后，大片茶园闲置，夏秋茶资源浪费严重，单一茶类发展模式、用工难用工贵等问题，正成为产业瓶颈。

抹茶，成为温州早茶破局的关键。

抹茶起源于中国，兴盛于隋唐。宋人点茶，将团茶碾成细粉，是抹茶最初的模样。如今，它以一种新姿态归来。欧洲市场需求迅猛增长，国内“抹茶+”跨界消费全面兴起，市场缺口持续扩大。

政府也在努力抢抓这一轮抹茶风口。今年2月，2026年浙江绿茶暨温州早茶开采活动在平阳县举行，省农业农村厅现场部署了今年全省茶产业的四大核心赛道——名优茶、新茶饮、抹茶、出口茶。抹茶是茶产业转型升级的重要方向之一，全国多个茶产地竞逐这一赛道。

温州此时入场，如何“后来居上”

“抹茶的品质最终比拼还是在茶园里。”温州科技职业学院教授曾光辉介绍，茶园覆盖栽培是形成抹茶特定品质的关键栽培措施，能促进茶氨酸和叶绿素积累，有机栽培技术提升抹茶原料品质，而这些都离不开茶农在茶园的精细管理。

“目前，我们还是两条腿走路，先做早春名优茶，再用夏秋茶做抹茶原料。”温州市农业技术推广中心副主任孙淑娟认为，近海地理优势赋予温州抹茶独特的“海苔味”，这是内陆产区无法复制的竞争力，温州茶要凭借高质量原材料，生产高端抹茶，在下一轮竞争中突围。当前，泰顺、永嘉、苍南等地地方政府都在高度关注抹茶产业，研究或出台相关扶持政策。

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乡村产业需要“看见”的能力

永嘉乌牛早种了400多年，为什么以前没人收夏季这茬茶？答案很简单，因为没人觉得它“值钱”。茶梗、老叶、粗枝，在传统认知里就是废料，茶农不愿采，企业不愿收，市场不愿要。

乡村微产业的困境，亟需看见“新机遇”。很多时候不在资源匮乏，而在“看见”的能力不够。从“要芽尖”到“要原料”，茶园里没有废料，只有还没找到用处的原料。

温州做抹茶，起步不算早。杭州余杭、金华武义早已跑在前头，省外贵州铜仁更是布局多年。这时候入场，价格战明显走不通。品质，是后来者唯一的通行证。温州抹茶如果没有核心竞争力，所谓的“赛道”不过是另一个内卷的泥潭。后来者要突围，只能比前人更舍得在品质上下狠功夫。物尽其用，加上品质为先，农业微产业才能从“有没有”走向“好不好”。

来 源：温州日报

原标题： 从“一芽难求”到“连梗带叶皆是宝” 温州抹茶带着“海的味道”

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 陈秋芬

本文转自：温州新闻网 66wz.com