温州日报 2026-06-23 08:27:57

一处1.5万平方米的闲置边角地，经过轻量化改造，成为“瓯动·世界杯精酿啤酒嘉年华”活动阵地，每晚吸引大量市民前来看球、消费。

温州网讯 近日，龙湾区蒲州街道会展路与恒源路交叉口（榕盛嘉园对面），一处1.5万平方米的闲置边角地，经过轻量化改造，成为“瓯动·世界杯精酿啤酒嘉年华”活动阵地，每晚吸引大量市民前来看球、消费。该活动将持续至7月20日，为市民带来“看球、畅饮、玩乐、购物、打卡”一站式夜间消费新体验。

夜幕降临，现场观赛区率先聚拢人气。户外高清大屏前，观众或坐或站，时而欢呼时而惋惜，露天集体观赛的氛围热烈。精酿啤酒区同样热度不减，“啤酒加油站”多款特色精酿吸引年轻人驻足尝鲜；网红市集区内，烧烤、甜品、温州小吃等摊位前人头攒动；趣味互动区里，定点射门、头球挑战等项目笑声不断；主舞台区歌声与欢呼交织，流行金曲与摇滚热歌轮番登场，一次次将气氛推向高潮。

这片热闹的地块此前却是另一番模样——地块处于待开发状态，杂草丛生，且临近工地，环境欠佳。为盘活闲置资源，在龙湾区综合行政执法局、蒲州街道办事处指导下，温州市城发集团所属体投集团对地块进行轻量化升级改造。施工方通过铺设草皮、搭建观赛舞台、增设移动便民设施、招引特色摊位等举措，仅用一个月时间便使场地面貌焕然一新。

此次嘉年华共规划设置60余个摊位，涵盖特色美食、精酿饮品、趣味游乐等业态，辖区内部分零散流动摊贩也被引导至市集集中经营。龙湾区综合行政执法局与体投集团共同制定摊位管理规范，在守牢管理标准的前提下，努力释放市井经营活力。

“以前这片地一直荒着，杂草丛生，现在完全不一样了。”家住榕盛嘉园的居民王先生告诉记者，自嘉年华开幕以来，他几乎每晚都带家人来逛一圈，“在家门口就能看球赛、吃小吃，大家一起看球氛围特别好，孩子玩互动游戏也开心。”同样住在附近的李女士说，“环境好了，管理也规范，周边住户都很满意。”

活动现场设有高清巨幕直播区，自启幕以来，世界杯全部赛事均通过大屏全程直播。此外，现场专门开辟趣味互动区，推出定点射门、趣味足球、头球挑战等免费体验项目，每日17时至23时面向市民开放。周末还轮番上演乐队演出、潮流舞蹈、球迷互动等特色主题活动。按照计划，本周六、周日（6月27日至28日）将推出瓯动night歌曲串烧、潮流街舞运动秀；7月3日至4日为金歌挑战赛和酒王争霸赛；7月10日至11日为街头足球表演及偶像专场；7月17日至18日为LIVE音乐全场合唱与啤酒集市，做到日日有精彩、周周有新意。

来 源：温州日报

原标题： 露天观赛冰啤畅饮 这块边角地“踢”进了世界杯时间

记者 陈圆圆 通讯员 陈小雁

本文转自：温州新闻网 66wz.com