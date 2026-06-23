“园博发布厅”产业生态融合展示交流会启幕

温州日报 2026-06-23 08:27:00

第十五届中国国际园林博览会“园博发布厅”产业生态融合展示交流会拉开序幕。来自鞋服（时尚）、生命健康、数字经济、包装全产业链四大领域的70余家优秀企业齐聚一堂，在国家级园博舞台上亮产品、拓市场、谈合作。

温州网讯 昨日，温州园博园中国馆迎来了一场别开生面的“产业盛宴”。第十五届中国国际园林博览会“园博发布厅”产业生态融合展示交流会拉开序幕。来自鞋服（时尚）、生命健康、数字经济、包装全产业链四大领域的70余家优秀企业齐聚一堂，在国家级园博舞台上亮产品、拓市场、谈合作。

当园林美学与产业力量激情碰撞，当“园博流量”被转化为“生意机会”，这场展示交流会所折射的，正是温州“5+5+N”现代产业集群从“单点突破”迈向“系统集成”的攀登轨迹，也是一座新晋“万亿之城”以产业升级驱动高质量发展的铿锵步伐。

从“块状经济”到现代产业集群

“十四五”开局之初，温州传统产业“小散弱”与新兴动能不足的矛盾日渐凸显。面对新旧动能转换的紧迫考题，温州系统擘画了“传统+新兴+未来”的“5+5+N”现代产业体系蓝图。

这一战略构想目标明确、路径清晰：推动五大传统优势产业向高端化、智能化、绿色化跃升，筑牢经济“压舱石”；加速培育五大战略性新兴产业，锻造未来增长“新引擎”；前瞻布局若干未来产业，为长远发展积蓄新动能。

近年来，温州紧扣产业链链长制“十个一”机制，全力构建“全链条、全周期、全生态”的产业创新生态。电气、鞋业、服装等五大传统产业，正通过系统性的智能化改造加速向价值链上游攀登；数字经济、生命健康等新兴产业则加速“由新变强”，新能源产业更形成了“核风光水蓄氢储”全链条布局。

如今，温州已成功培育电气、新能源两个三千亿级产业集群，电气产业入选国家先进制造业集群，新能源产业实现全链条协同发展；泵阀、服装、通信连接器等细分领域跻身国家中小企业特色产业集群，一幅多点支撑、多元共兴的产业新版图正徐徐展开。

工业是立市之本，创新是强市之魂。2025年，温州GDP历史性地突破万亿元大关，全市规上工业增加值同比增长10.3%，增速连续两年位居浙江省首位。这份亮眼成绩单的背后，正是“5+5+N”现代产业集群提供的坚实支撑。

而此次亮相“园博发布厅”的四大产业链，正是这一体系中各具代表性的关键力量。它们以各自的创新实践，共同绘就了温州产业转型升级的生动长卷。

传统产业在智能化浪潮中“破茧”

五大传统优势产业，始终是温州经济的“基本盘”。近年来，温州以智能化改造为抓手，推动传统产业加速向价值链高端攀升。

鞋服（时尚）产业是其中的典型代表。2025年，温州服装产业拥有规上企业307家，鞋业年产值达千亿元。

创新，正成为鞋服产业从传统消费品向智能化、时尚化跃迁的“进阶密码”。红蜻蜓开发的VALI鞋服AI垂直大模型，让设计效率提升167倍，成本降低67.9%；康奈带来“可以跑步的商务鞋”与“走路不累的高跟鞋”，用科技精准解决穿着痛点；老人头则展示3D打印一体成型技术打造的鞋款，巧妙将前沿科技与日常通勤场景绑定。

包装产业同样在创新驱动下实现跃迁。2025年，全市包装行业从业企业达4896家，工业总产值突破911.6亿元，亿元以上企业达148家。全行业R&D经费占工业总产值比重提升至2.4%，新产品产值率从2020年的33.9%跃升至38.1%。

产业升级的路径清晰可辨。

参会企业中，诚德科技展出单一材质可降解包装，为行业绿色升级提供可行方案；华联机械的智能码垛工作站高效精准，新德宝机械首创“纸杯成型—视觉检测—自动包装”一体化智能系统；码尚科技的可变数据印刷与智能标签让每一件包装都成为连接消费者的“智慧入口”。

新兴产业在创新赛道上“领跑”

在筑牢传统产业“压舱石”的同时，五大新兴产业正加速“立新”，抢跑未来。

生命健康产业被誉为“永不落幕的朝阳产业”。2025年，温州生命健康产业全行业总营收突破2000亿元，规上制造业产值超680亿元。今年一季度规上产值185.6亿元，同比增长7.3%，朝着全年总营收2200亿元的目标稳步迈进。产业版图上，温州系统谋划出“双核引领、三带布局”的空间发展格局，其中，“双核”即中国眼谷、中国基因药谷两大产业高地，累计投用空间超120万平方米，吸引超1200家企业进驻。

参会企业中，温州生长因子生物有限公司依托中国工程院李校堃院士团队，背靠国家级科研平台，展出的重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶，为创面修复注入“生长”的力量。博康医疗的无水银血压计畅销欧美中东，九宽科技的深紫外线杀菌仪灭菌效率达99.99%以上，康瑞佰欧的AI智能脉诊仪让传统中医迎来“数字时代”的表达。

作为温州数字经济产业的核心引擎，中国（温州）数安港开园四年来，物理空间拓展至201万平方米，集聚中国电子、每日互动等1200多家企业，发布数据产品700多个。温州也成为全国唯一全面承接六项国家数据基础设施建设试点的“大满贯”城市。在中国（温州）数安港的引领下，2025年，温州数字经济增加值跃升至875亿元。

参会企业验证了温州数字经济的腾飞。温州市润新机械制造有限公司专业研发生产水处理系统用控制阀（润新阀）、润莱民用（商用）水处理器、润景陶瓷硬密封球阀及灌溉阀等产品，可满足定时浇灌、自动浇灌等需求，适用于盆栽、阳台、庭院等多元场景。

“园博发布厅”让产业在园林中生长

“园博发布厅”产业生态融合展示交流会，正是将园博“流量”转化为产业“增量”的创新之举。大会设置路演展示区及四大产业链互动交流区，企业可在路演区进行精品项目发布、创新成果推介，也可在互动区展示产品技术、进行商务洽谈。“路演+展位”双模式下，企业和来访者可按领域高效对接。鞋服个性化定制、VR互动、智慧城市沙盘、创意印刷体验等“精品化、场景化、互动化”呈现形式，让技术“看得见、摸得着”。

更值得关注的是，这更是一次高密度的资源对接与品牌跃升良机。国内外创新机构、资本市场、上下游合作伙伴将汇聚一堂。这里没有单调的展板和千篇一律的摊位，取而代之的是将产业展示融入园林美学，让企业在国家级园博舞台上对接资源、链接资本、刷新品牌形象。

2025年，温州GDP突破万亿元；2026年，园博盛会与产业展示交相辉映。“园博发布厅”产业生态融合展示交流会，既是对“5+5+N”现代产业集群发展成果的集中呈现，更是温州向着“建设AI示范应用第一城”与“世界一流数据强港”全新目标全速冲刺的生动身影。

今年6月22日至7月5日，温州园博园中国馆，这场产业与园林交融、科技与人文共舞的盛会，正静待更多目光的注视。让我们一同去发现、去见证，一座“万亿之城”如何在传统与现代的交织中，书写属于自己的精彩答卷。

来 源：温州日报

原标题： 链聚千帆 城启新纪

“园博发布厅”产业生态融合展示交流会昨日启幕

记者 欧阳潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com