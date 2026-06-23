温州日报 2026-06-23 08:34:48

2026浙江省城市篮球联赛（浙BA）揭幕战将于6月26日晚在苍南县体育中心体育馆打响，揭幕战由苍南队对阵龙港队。

温州网讯 记者从温州市体育局获悉，2026浙江省城市篮球联赛（浙BA）揭幕战将于6月26日晚在苍南县体育中心体育馆打响，揭幕战由苍南队对阵龙港队。与此同时，温州预选赛赛程出炉，各球队参赛名单已经公示。

今年温州预选赛12支队按温州市南、北片区分为A、B两组，A组苍南、瑞安、文成、平阳、泰顺、龙港；B组乐清、洞头、永嘉、瓯海、鹿城、龙湾。小组赛采取单循环，前两名晋级四强，半决赛A1vsB2，B1vsA2，冠亚军队伍代表温州参加省级争霸赛。

揭幕战6月26日19：30在苍南县体育中心体育馆打响，苍南队坐镇主场迎战龙港队。从6月26日-7月11日，小组赛期间“日日有赛事”，分别在各县（市、区）体育馆展开。半决赛、三四名决赛和决赛分别敲定为7月13日、7月15日和7月17日，比赛地点均为温州体育中心体育馆。

温州预选赛各球队参赛名单已经在市体育局官网公示，从各队名单来看，大部分球队都在保留主力球员的同时，增添新生力量。苍南队柳杨杰、方瑜、陈允龙，平阳队颜谋植、余得彰，鹿城队陈不为、杨希龙，瑞安队戴子特、林万鹏、陈小康，泰顺队叶光辉等悉数在列。

今年浙BA球员参赛资格继续坚守“草根篮球”的纯粹性。参赛运动员须为2008年5月31日前出生的男性中国公民，满足出生地或“落户加社保满两年”条件。禁止CBA、NBL、男子三人篮球等职业联赛及职业梯队球员参赛，也禁止参加过CUBAL一级联赛分区赛及以上的大学生球员参赛，确保赛事的群众性和公平性。

相较首届赛事，2026年浙BA提档升级。省级争霸赛参赛队伍由22支扩容至28支，含11支市级联队、17支县（市、区）代表队，较上届新增6支参赛队伍。在晋级规则上，杭州、宁波、温州、金华、台州、嘉兴六个人口大市，其预选赛前两名队伍都将参加省级争霸赛。衢州、丽水、舟山、湖州、绍兴则只有冠军队参加省级争霸赛。此外，各设区市可从辖区其余参赛县（市、区）运动员中择优组建市级联队，共同组成28支队伍角逐省级争霸赛。

根据规则，省级争霸赛28支队伍将分为4个小组、每组7支队伍，采取主客场双循环赛制，各组前四名晋级淘汰赛。淘汰赛阶段，16进8、8进4及半决赛均采用主客场三场两胜制，总决赛实行五场三胜制，总决赛决胜场次将在浙江省黄龙体育中心体育馆举行。

来 源：温州日报

原标题： 2026浙BA温州预选赛本周五开战 揭幕战苍南VS龙港

记者 马真正

本文转自：温州新闻网 66wz.com