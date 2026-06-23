温州日报 2026-06-23 08:40:09

2026鹿西鸟岛海上生态观光游将于6月23日启动首航。该航线以鹿西岛东北部海域的南北爿山鸟岛为核心观鸟点，运营周期暂定至7月31日，航班安排根据候鸟迁徙动态灵活调整。

温州网讯 昨日，记者从洞头旅发获悉，2026鹿西鸟岛海上生态观光游将于6月23日启动首航。该航线以鹿西岛东北部海域的南北爿山鸟岛为核心观鸟点，运营周期暂定至7月31日，航班安排根据候鸟迁徙动态灵活调整。

据悉，鸟岛所在海域浮游生物及鱼虾资源丰富，每年5月至9月有数万只鸥鸟栖息繁殖。目前观测到的珍稀鸟类中，国家一级重点保护野生动物有黄嘴白鹭和黄胸鹀；国家二级重点保护野生动物，包括白斑军舰鸟、大凤头燕鸥、红角鸮、灰脸鵟鹰鹗、凤头鹰、赤腹鹰、普通鵟、红隼、红脚隼、燕隼、游隼、日本松雀鹰和松雀鹰。

今年，洞头区旅发公司升级观光航线、游船配套与观景体验，让游客能有更好的观鸟体验。观光航班班次6月班期为每周二、三、五、六、日早上8时30分发船；7月起改为每日固定班次，同样为8时30分发船。预约截止时间为开航前一日19时，单趟报名满15人发船。登船点设在鹿西码头，游客可通过“洞头超惠玩”小程序购票，单人票价为98元。

来 源：温州日报

原标题： 赴一场万鸥齐舞的海上之约 鹿西鸟岛海上观光线6月23日复航

记者 黄文盈 通讯员 陈艳怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com