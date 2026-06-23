“赢”来的1200元是受害人被骗的钱 警方提醒：涉诈赃款，到手也会被追回去

温州日报 2026-06-23 08:48:46

近期，2026年美加墨世界杯赛事正酣，各类涉赛网络赌博乱象也随之滋生，龙湾警方连续查处多起网络赌博案件。

温州网讯 近期，2026年美加墨世界杯赛事正酣，各类涉赛网络赌博乱象也随之滋生，龙湾警方连续查处多起网络赌博案件。据悉，涉案人员均为年轻务工者，陷入的是同一套陷阱：刷短视频时被“赢现金”广告吸引，下载非法赌博APP，充值下注，提现时银行卡被反诈系统瞬间冻结。

今年5月至6月，18岁的务工人员李某在宿舍刷短视频，被一则“炸裂特效赢现金”广告诱导，下载了某赌博平台，平台页面上出现“世界杯赞助”“正规授权”“官方合作平台”等字样。

随后，李某充值100元进入一款名为“迷城”的游戏，单次押注不过两三元，几轮下来账户显示他“赢”了1200元。李某操作提现后，自以为撞了大运，谁知银行卡却几乎在瞬间被冻结。

警方溯源核查发现，这笔“盈利”并非平台合法返奖，而是省外电信诈骗受害人的被骗款项，经多层非法账户辗转流入。李某的提现行为直接触发了国家反诈中心资金预警机制。

最终，涉案资金被全额追缴并退还受害人。李某也因参与网络赌博被依法处罚，留下违法记录。

网络赌博“赢的钱”，为何往往是涉诈资金？

据警方介绍，非法赌博平台没有合法资金通道，其日常结算依赖地下钱庄、买卖来的银行卡和电诈赃款洗转链路。因此，参与者以为自己在“赢”，实则是在替诈骗分子洗白赃款。

其中，几个看似“稳赚”的错觉，真相截然不同：以为“充100赚1200”，实际赢的是涉诈赃款，全部追缴，一分留不住；以为“提现到账就是自己的”，实际银行卡被即时冻结，名下账户可能连带受限；以为“只是玩玩，又没骗人”，实际参与赌博本身已属违法，依法可处拘留、罚款，并记入个人档案。

提醒>>>

结合历届大型足球赛事期间的案例，温州警方联合温州体彩，总结出了5种较为高发的电信网络诈骗套路，请大家提高警惕。

1.非法网络赌球诈骗

不法分子搭建虚假赌球网站、APP等，以“高赔率、内幕比分”等为噱头，通过短视频、朋友圈、陌生链接等推送给受害者。初期小额投注给予小额返利获取信任，诱导加大资金投入。受害者大额下注后，平台就以“系统维护、账户异常”等理由拒绝提现，最终直接封禁账号、失联跑路。

2.虚假“内部预测、精准比分”诈骗 不法分子伪装成“赛事分析师”“资深业内人士”，大肆宣传掌握独家内幕，以“赛前精准推送、百分百命中”吸引受害者。通过发布虚假预测战绩截图、伪造中奖凭证引流，再收取“会员费”，之后随意推送预测结果，一旦未命中便拉黑受害者。

3.仿冒官方体彩、虚假代购代投诈骗

不法分子利用大众贪小便宜心理，假借世界杯官方、体彩机构名义，推送“免费领门票、现金红包”等虚假信息，诱导受害者点击非法链接跳转至钓鱼页面，要求填写身份证、银行卡等隐私信息，套取信息后盗刷账户资金；或要求先缴纳“领奖手续费”，缴费后无任何奖品兑现。

4.球迷群引流、刷单返利诈骗

不法分子以“世界杯球迷交流群”等为幌子拉人入群，随后发布“投注刷单、做任务赚佣金”链接，小额任务正常返现获取信任，引导大额垫资做任务，再以“任务未完成、操作失误”为由拒绝返款，卷走垫资资金。

5.二手票务、观赛套餐诈骗

针对想要观看赛事直播、购买周边门票的球迷，不法分子在二手平台以远低于市场价的票价吸引买家，要求私下转账、不走正规交易平台，买家付款后，直接拉黑失联，既得不到门票也无法获得退款。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

警方提醒，天上不会掉馅饼，掉下来的只有陷阱。面对陌生链接不点击，赌博APP不安装，可疑充值不操作。如发现身边有人招赌引流，请及时拨打110举报。

来 源：温州日报

原标题： “赢”来的1200元 其实是受害人被骗的钱

警方提醒：涉诈赃款，到手也会被追回去

记者 杜一川 通讯员 龙公宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com