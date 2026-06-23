温州晚报 2026-06-23 09:10:00

在“双碳”战略深入推进与多重政策利好叠加的背景下，温州新能源货车市场正迎来爆发式增长。

温州网讯 据最新数据，2026年5月温州市新能源货车上牌量达508辆，较去年同期的209辆大幅增长143.06%；今年1至5月累计上牌量更是达到2003辆，相比去年同期的1037辆近乎翻倍，累计同比增幅高达93.15%。在“双碳”战略深入推进与多重政策利好叠加的背景下，温州新能源货车市场正迎来爆发式增长。

细分市场全面开花

在温州街头，细心的市民会发现，最近路上“绿牌”的货车越来越多了。无论是穿梭于各大专业市场的厢式轻卡，还是小区门口等待派件的物流车，甚至是重型货运卡车，挂着绿色牌照的新能源车型正以前所未有的速度闯入大家的日常生活。不少经常叫车拉货的市民都笑着说：“现在下单，来的基本都是辆安静又省钱的电车。”

这股绿色旋风并非只刮在一两个品牌身上，而是呈现出一派“百花齐放”的热闹景象。在温州的新能源货车家族里，远程汽车依然以累计1258辆的成绩稳坐“头把交椅”，5月单月125辆的销量更是同比增长超1.5倍。开瑞、菱势、五菱等品牌也纷纷交出惊人成绩单：有的单月涨幅超过480%，有的甚至暴涨680%，就像商量好了似的一起发力。

如果分门别类来看，新能源轻卡是绝对的“主力军”——5月份温州卖出了338辆，同比暴增238%。蓝擎、远程、福田三强争霸，你追我赶；而新能源VAN车（封闭式货车）单月也贡献了443辆，成为城市配送的“毛细血管”。更令人惊叹的是，新能源牵引车（重卡）单月销量同比增幅竟高达9900%，虽然基数不大，却释放出一个强烈信号：连最“吃油”的重型卡车，也开始向纯电转型了。

政策红利强力驱动

新能源货车的爆发式增长，除了用车成本肉眼可见地降低，国家和地方联手送出的“政策大礼包”才是最强催化剂。2026年4月28日，交通运输部、国家发展改革委联合发布老旧营运货车报废更新政策，实施期限为2026年全年，资金由超长期特别国债支持，覆盖国三、国四排放标准的柴油、天然气营运货车。国家补贴采用差别化机制，报废旧车并新购新能源货车的，中型货车可获补贴3.5万元/辆，重型货车按轴数补贴7万元至9.5万元/辆，最高累计补贴可达14万元/辆。

在此基础上，浙江省进一步出台《新能源中重型营运货车补贴实施细则》，在国家政策框架外额外加码。双重补贴叠加后，报废一辆国四重型货车并新购4轴以上新能源重卡，最高可获补贴超23万元，基本覆盖新车近一半成本。国家与地方政策形成“报废补贴+新购补贴+专项补贴”的全方位支持体系。

这样的真金白银，让不少原本观望的司机动了心。一位刚刚换了电车的货运师傅算了一笔账：“光补贴就拿了好几万，平时充电比加油便宜一大截，还没有尾气烦恼，开起来又安静，拉货路上心情都舒畅了。”政策的东风，就这样实实在在地吹进了普通从业者的口袋。

绿色物流加速成型

市场火爆的背后，是温州新能源商用车产业链的日益强壮。早在2025年，温州市发改委等六部门便联合印发《温州市支持新能源汽车产业发展十条政策意见》，明确支持新能源商用车特色化发展，鼓励优质新能源商用车企业来温发展纯电、氢能、甲醇等新能源商用车。政策还提出，对新能源商用车年销量首次达到1万辆的生产企业给予1000万元奖励。

2026年初，远程新能源商用车集团在温州发布了“30111”战略，其位于泰顺的制造基地早已批量投产，新产线也在今年3月正式运行，不仅为本地创造了大量就业，更让温州成为新能源货车“温州造”的重要一极。与此同时，全市的充电网络也在加密布局，不少物流园还推出新能源货车免费停车、V2G反向充电等贴心服务，让车主充电更便利、用电更聪明。

随着国家以旧换新政策、浙江地方补贴以及温州本地产业政策的持续发力，温州新能源货车市场有望继续保持高速增长态势，新能源物流生态正在加速成形。

来 源：温州晚报

原标题： 温州新能源货车上牌量5月同比激增143% 绿色物流转型全面提速

记者 张衡

本文转自：温州新闻网 66wz.com