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温州永嘉：九十岁老党员朱爱宝捐赠三万余元助力家乡公益

学习强国温州学习平台 2026-06-23 09:10:01
温州市永嘉县沙头镇花坦社区90岁老党员朱爱宝用实际行动诠释初心。

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原标题： 温州永嘉：九十岁老党员朱爱宝捐赠三万余元助力家乡公益

作者：刘婷婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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