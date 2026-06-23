温州日报 2026-06-23 09:16:27

苍南低空海上运输场景实现首次载货飞行，意味着当地海上风电运维物资补给从此多了一条“空中走廊”。

温州网讯 日前，在位于苍南马站镇兴岙村的苍南低空经济“首飞交付”中心，一架大型货运eVTOL（电动垂直起降飞行器）搭载192公斤物资垂直升空，直飞12.8公里外的霞关镇北关岛。这是苍南低空海上运输场景的首次载货飞行，意味着当地海上风电运维物资补给从此多了一条“空中走廊”。

北关岛正在推进全国首个老旧风机改造与智能调控系统升级工程，但潮汐落差大、天气多变，岛上施工和运维班组长期面临补给困境，一个替换部件或一批生活物资，常常被风浪困在岸边数日。此次载货飞行正是为破解这一痛点而来。苍南县打造低空海上运输场景，开通首飞交付中心至北关岛起降点的货运航线，通过eVTOL运输风电运维零部件和生活物资，同步开展场景和设备验证。

此次飞行由苍南县交通运输局、中国电信股份有限公司苍南分公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江华东工程建设管理有限公司、浙江纵横飞空科技有限公司联合实施。据测算，这条航线单次运输仅需十几分钟，较传统船运时效提升十倍以上，成本降低约65%。接下来，苍南还将在马站至北关岛、华能海上升压站两大航线启动常态化货运飞行，预计每月3至4次。

首飞落地的背后，是苍南从顶层设计到基础设施对低空经济展开的系统性布局。去年3月，苍南县政府与峰飞航空科技、浙江纵横飞空科技签署三方协议，共建eVTOL总装基地，涵盖总装交付等六大中心，目前展示体验中心和首飞交付中心已建成投用。在基础设施层面，苍南规划了“两纵三横”载人航路网与“两纵两横”载货航线图，按“1枢纽+4中心+45支点”框架搭建起降点网络。今年5月，苍南县低空公共航路及数字基础设施新建工程项目获批，将布局40处起降点、1座无人机测试场。

苍南低空海上运输场景首次载货飞行。苍南县交通运输局供图

苍南县低空经济专班相关负责人介绍，苍南已初步构建了从研发制造、数据集成到场景应用、飞行服务的低空经济全生态链，正持续推进低空经济与千亿级风电产业深度融合。

来 源：温州日报

原标题： 苍南低空货运场景完成首飞 ，打通海上物资补给的“空中走廊”

记者 林思思 通讯员 项琦宜

本文转自：温州新闻网 66wz.com