温度新闻客户端 2026-06-23 09:36:00

“鲸起穹宇·罗丹中国展”将于6月30日正式对公众开放，这是温州首次迎来世界级雕塑大师的真迹大展。

温州网讯 6月20日下午，温州罗丹艺术中心开馆展品开箱仪式在七都馆内举行。仪式开始前，沈中杰馆长带领与会嘉宾，参观罗丹艺术中心展厅现场。沈中杰沿展线依次介绍了本次展览的整体策展理念与各版块布局设置，并就当日展品到达情况进行了汇报——罗丹多件真迹已安全运抵场馆，各项开箱与布展准备工作就绪，温州市有史以来最高规格的西方雕塑大师真迹展正式进入开幕倒计时。

下午三点，官方开箱环节有序开展。由专业专员依次开启核心展品——《施洗者圣约翰胸像》《永别》两件罗丹重要雕塑作品。

开箱完成后，沈馆长就代表作《施洗者圣约翰胸像》与《永别》进行了详细解读。他介绍，《施洗者圣约翰胸像》呈现了罗丹对于真实的深刻理解，更衍生出《行走的人》，以突破性的动态美学成为现代雕塑语言的开创性典范。《永别》是罗丹晚年最具私人情感的作品之一，延续了其“雕塑应刻绘内心”的创作理念。这些代表作共同勾勒出罗丹雕塑艺术的广阔光谱。

在温州市文化广电旅游局党组成员、副局长李方喜，鹿城区文化和广电旅游体育局党组成员、文化市场行政执法队队长项新，温州国际会议展览中心有限公司副总经理李嘉及本地媒体记者的共同见证下，专业专员依次开启两件罗丹真迹——《施洗者圣约翰胸像》与《永别》。核验完成后，专业运维团队将雕塑原作稳妥移送展厅布展，“鲸起穹宇？罗丹中国展”各项筹备工作全面落地推进。

沈中杰特别指出，本次抵温的罗丹真迹中，大部分作品均为首次在温州展出。随着罗丹真迹顺利完成开箱与核验，温州罗丹艺术中心开馆已进入最后准备阶段。

开馆首展“鲸起穹宇·罗丹中国展”将于6月30日正式对公众开放。这是温州首次迎来世界级雕塑大师的真迹大展，也是中法文化交流在浙南大地上的一次重要落地。未来，这里将成为连接温州与全球艺术资源的核心枢纽，持续为城市注入人文温度与国际视野。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 罗丹多件真迹首度抵温开箱！世界级艺术盛事落地温州

本文转自：温州新闻网 66wz.com