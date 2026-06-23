央视新闻客户端 2026-06-23 09:58:35

当地时间6月22日，英国首相斯塔默宣布辞职。

斯塔默在唐宁街10号首相府前发表讲话说，他将辞去英国工党党首职务，但在继任者选出之前，他将继续担任英国首相。他表示，今早已与查尔斯国王通话，并正式告知其决定，他将要求工党尽快列出继任者选举的时间表，提名程序将于7月9日开始。

面临多重压力 斯塔默遭遇执政危机

今年5月，工党在地方选举中惨败，要求斯塔默下台的呼声愈加高涨。此前，斯塔默因其任命的驻美大使彼得·曼德尔森被曝卷入美国已故富商爱泼斯坦丑闻，已备受舆论压力，但斯塔默多次表示不会辞职。

6月19日，大曼彻斯特市长安迪·伯纳姆通过补选赢得下院议员席位。伯纳姆此前表示，如果赢得补选，将参与党首竞选。其支持者称，已有超201名工党下议院议员表示，若斯塔默不主动辞职，他们将支持伯纳姆挑战党首之位。这个数字已超过工党下议院议员总数的一半，而发起党首竞选只需20%工党下议院议员支持。

据悉，多方向斯塔默施压，要求他在23日内阁会议前明确去留意向。内阁大臣们计划，如果斯塔默不主动辞职，他们将在内阁会议上集体摊牌，告知对方执政之路已走到尽头。

伯纳姆获胜当天，英国交通大臣海迪·亚历山大敦促斯塔默制定离任时间表。内政大臣谢巴娜·马哈茂德等其他多名内阁成员此前对斯塔默提出同样要求。21日，有消息称，英国外交大臣库珀已私下要求首相斯塔默辞职。英国商业贸易大臣彼得·凯尔21日也表示，他认为斯塔默正在“反思他所面临的政治现实、挑战和机遇”。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 英国首相斯塔默宣布辞职

本文转自：温州新闻网 66wz.com