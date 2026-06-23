中国空间站启动二次扩容升级 会承载哪些更广阔的未来

央视新闻客户端 2026-06-23 09:58:34

中国空间站启动二次扩容升级。升级成“十”字形的天宫，会承载哪些更广阔的未来？

五年前，神舟十二号载人飞船将聂海胜、刘伯明、汤洪波送入空间站，开启了中国人在轨驻留的新篇章。五年来，这座太空实验室，承担着我国空间科学实验等多重使命。但随着各类科研项目不断取得进展，现有的空间和功能渐渐难以满足发展需求。

最新消息显示，按照规划，中国空间站将启动扩建工程，从当前的“T”字构型逐步升级为“十”字构型，打造功能更完善、综合能力更强的太空平台。升级后的天宫，会承载哪些更广阔的未来？

中国空间站为啥要扩容？一句话：“不够用了”——这句话本身就是最好的成绩单。

端午节假期最后一天传回的消息显示，在航天医学实验领域，神舟二十三号乘组在空间站使用笔记本电脑及相关实验软件，完成了信任与协同机制、航天人机信任等项目相关实验，并使用近红外脑功能成像设备开展了空间脑网络时变特性实验。

五年来，截至目前，中国空间站已在轨部署和实施267项科学与应用项目，仅去年一年，就新增86项在轨实验，上行科学物资约1179公斤，下行实验样品约105公斤，获取科学数据超过150TB。

早在设计之初，科研团队就为空间站预留了扩展空间，扩建是载人航天工程规划里的既定环节。

中国航天科技集团一院研究员 钱航：首先，科研需求在增加，随着我们现在实验开展的越来越多，现有的实验的区域设备也都趋于饱和了，所以就必须得拓展空间，增加实验设施。第二个方面就是天地往返的任务也越来越多了，像我们的神舟飞船，天舟货运飞船需要定时造访空间站，完成人员的轮换物资的补给。如果说任务密集的时候，也容易出现这种排队等待的情况，也缺乏足够的应急的缓冲的空间。

另一方面，我国空间站计划长期在轨服役，现阶段可同时保障3名航天员日常工作与生活。未来驻留人数、在轨工作时长还会逐步增加，需要完善生活、锻炼、应急保障等配套条件，让航天员在轨生活更舒适、作业更安全。当然，拓展综合服务能力也很重要。

钱航：除了开展各项实验，空间站还能承担航天器维护、设备检修等在轨服务工作。现有布局在舱外作业、物资存放等方面存在局限，扩建之后，能进一步丰富功能，朝着综合性太空枢纽的方向发展。

此外，由于我国已经开启了航天大门，走向国际化的发展是少不了的，按照计划，中国空间站还将迎来巴基斯坦航天员，后续可能出现更多国外航天员合作，国际合作项目也可能继续增加。所以，中国空间站升级是必然的趋势。

国际宇航联空间运输委员会主席‌ 杨宇光：希望通过扩大我们空间站的规模，来实现我们在空间科研方面的规模进一步增加，这样也可以为更多的科研单位提供在轨进行科学研究的机会。

任务越来越多，扩容已是箭在弦上。那么，中国空间站打算怎么扩？“T”字变“十”字，甚至变成“干”字，会给天宫赋予哪些新能力？

现阶段空间站由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱组成标准“T”字构型。据介绍，第一阶段扩建，计划新增一个综合舱段，让空间站整体构型从“T”字变为“十”字。建成后，不仅飞船停靠点位变多，可实现多艘飞行器同时驻留，航天员出舱作业的通道也会增加，多人同步开展舱外工作成为常态，实验设备、储物空间也会同步扩充。

全国空间探测技术首席科学传播专家 庞之浩：一般是用长征五号B火箭发射20吨级的多功能扩展舱，这样它对接在天和核心舱前向对接口上，空间站就可以由这个“T”字形变成“十”字形构型，以后还可以增加更多的舱，因为新增的舱段本身就有多个停泊口出舱口，远期可以再对接两个实验舱，使空间站由这个十字形升级为更大的“干”字形，这样容量就又大大提升了。

完成第一阶段升级并稳定运行后，还会推进中长期规划，继续新增舱段，打造规模更大的六舱组合体。届时各个舱段分工更加细化，不同领域的科学实验可以分区开展，航天员驻留规模也会相应提升。

钱航：整套扩建方案最大的特点是通用化设计，所有舱段、接口标准统一，新舱段对接后可以快速适配原有系统，不用对现有设施进行大幅改造，既降低难度，也提升了运行稳定性。

据空间站系统总设计师杨宏透露，空间站继续升级为六舱“干”字形构型时，整个空间站的规模将从目前的90吨级跃升至最大180吨。

当然，中国空间站扩容升级不只是简单“变大”，更是全方位的能力提升。例如，按照计划，2027年即将择机发射的巡天空间望远镜将与空间站共轨飞行，需要维护的时候靠过来对接。

这个设计非常巧妙，因为空间站上航天员走动、设备振动，都会影响望远镜的观测精度。让它独立飞行，既保持了精度，又留了“回家维修”的后路。这样一来，中国空间站就不只是一个航天员驻留平台，而是一个集科学实验、技术验证和天文观测于一体的复合型超级太空平台。

杨宇光：它本身对于科研工程，以及未来远征太空，都是一个非常理想的实验平台，随着它的扩容，应当说我们的科研机会会更多，科研人员来进行这方面研究也会有更加从容的步伐，对整个中国的空间科学事业都有非常重大的意义和价值。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 中国空间站启动二次扩容升级 会承载哪些更广阔的未来

本文转自：温州新闻网 66wz.com