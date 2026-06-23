温州都市报 2026-06-23 10:14:42

一场看似普通的感冒高烧，竟让她两度住进ICU，一度依靠ECMO维持生命，医生层层排查后才找到致病元凶——此前滴落在脸上的鸟粪。

温州网讯 一场看似普通的感冒高烧，竟让她两度住进ICU，一度依靠ECMO维持生命，医生层层排查后才找到致病元凶——此前滴落在脸上的鸟粪。

事发前，48岁的刘女士逛街时，不慎被鸟粪沾染面部。她没放在心上，随手擦掉便继续干活，没有及时清洗消毒。没过几日，刘女士开始咳嗽、头痛、发低烧，她误以为只是普通感冒，自行服用感冒药后并未重视。

可服药后症状丝毫没有缓解，病情急剧恶化，刘女士持续高热不止，胸闷气短、浑身酸软无力，稍微活动就喘不上气。家人见状急忙送她到温州医科大学附属第二医院就诊，入院后她的状况仍持续加重，出现严重缺氧、意识模糊等危急情况。肺部CT显示双肺大面积发白，重度肺炎随时会危及生命，医生紧急启用ICU救命设备ECMO，借助机器替代肺部完成供氧。

医护团队立刻开展病因溯源，流感、普通细菌性肺炎等常见致病因素逐一被排除。医生反复细致询问发病前所有生活细节，一条不起眼的线索引起重视：刘女士曾被鸟粪沾染面部且未及时清洁。结合这条关键接触史，医生立刻安排专项血液检测，结果显示鹦鹉热衣原体呈阳性，最终确诊她患上鹦鹉热，也就是鸟疫，病原体正是附着在鸟粪中的衣原体。

经过ICU全力救治，刘女士心肺功能逐步恢复，撤除ECMO转入普通病房。谁知病情再起波折，她突发消化道出血，二次转入重症监护室，经过一周对症治疗，才脱离危险，如今已康复出院。

重症医学科主任程碧环提醒，鹦鹉热是人畜共患病，鸟类粪便、羽毛都可能携带致病菌，通过呼吸道、黏膜侵入人体。日常尽量避免近距离接触野鸟，不随意投喂、挑逗；若不慎接触鸟粪、鸟类羽毛，务必立刻用洗手液彻底清洗双手、面部。一旦接触鸟类后出现持续高烧、浑身酸痛、咳喘乏力等类似流感症状，一定要第一时间就诊，并主动告知医生鸟类接触史，便于快速精准诊疗，避免延误病情。

来 源：温州都市报

原标题： 无故高烧险些丧命 元凶竟是一滴鸟粪

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com