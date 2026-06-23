新华社 2026-06-23 10:26:43

J组第二轮

阿根廷队2:0奥地利队

阿根廷队2:0战胜奥地利队，取得两连胜后提前小组出线。梅西上下半场各入一球，以18球登顶世界杯历史射手榜。第38分钟，法昆多·梅迪纳左路送出低平球传中，蒂亚戈·阿尔马达巧妙漏球，梅西后点跟进推射远角得手。下半场伤停补时阶段，阿根廷队打出快速反击，梅西插入禁区射门被挡出后，自己补射得手。

6月22日，阿根廷队球员利昂内尔·梅西（左二）在比赛中射门得分。新华社记者 贾浩成 摄

I组第二轮

法国队1:0伊拉克队（上半场结束时）

上半场结束，法国队1:0领先。进入中场休息时，受场地附近雷暴天气和闪电威胁影响，体育场内人员进行疏散，下半场比赛延迟举行。

6月22日，赛场大屏幕上显示请观众避雨的提示。新华社发（吕小炜摄）

北京时间23日08:00

I组第二轮

挪威-塞内加尔

挪威队在首轮以4:1战胜伊拉克队，哈兰德两次破门并贡献助攻，帮助球队取得“开门红”，全队士气正盛。塞内加尔队首轮1:3输给法国队后，若想晋级淘汰赛，已没有退路可言。

本场比赛，哈兰德能否延续火热状态取得进球，并带领球队继续高歌猛进？塞内加尔队能否走出失利阴霾，展现出更强大的比赛掌控能力？让我们拭目以待。

总之一句话：看好挪威队凭借整体实力和火热状态小胜，但塞内加尔的顽强抵抗将使过程充满悬念。

当地时间6月16日，挪威队球员哈兰德庆祝进球。新华社记者 黄宗治 摄

当地时间6月16日，塞内加尔队首发球员赛前合影。新华社记者 胡星宇 摄

北京时间23日11:00

J组第二轮

约旦-阿尔及利亚

约旦队虽在首轮1:3负于奥地利队，但打进了队史首粒世界杯进球。阿尔及利亚队则在首轮成了梅西上演“帽子戏法”的“背景板”。

首轮均告负的两支球队，将在第二轮进行对决，究竟谁能走得更远，恐怕还要看谁更有必胜的信念和更充分的调整备战。

当地时间6月16日，约旦队球员奥尔万（左）庆祝进球。新华社发（孙宇轩摄）

当地时间6月16日，阿尔及利亚队球员法雷斯·沙伊比在比赛中庆祝进球，后被判定进球无效。新华社记者 李明 摄

北京时间24日01:00

K组第二轮

葡萄牙-乌兹别克斯坦

葡萄牙队首轮1:1被刚果（金）逼平，次轮将迎战世界杯“新军”乌兹别克斯坦队。拥有一众欧洲足坛名将的葡萄牙队势必将全力争胜。

乌兹别克斯坦队在首轮1:3负于哥伦比亚队的比赛中，由法伊祖拉耶夫打进队史首粒世界杯进球。面对实力强大的葡萄牙队，乌兹别克斯坦队如能立足防守并放手一搏，也许能在这个小组觅得一线生机。

当地时间6月17日，葡萄牙队首发球员在比赛前。新华社记者 徐子鉴 摄

当地时间6月17日，乌兹别克斯坦队球员法伊祖拉耶夫（左三）在比赛前。新华社记者 武巍 摄

北京时间24日04:00

L组第二轮

英格兰-加纳

“三狮军团”英格兰队在首轮展现出极强统治力，4:2击败“格子军团”克罗地亚队。加纳队首轮凭借终场前的进球1:0战胜巴拿马队。

小组赛次轮两队相遇，将对小组头名展开争夺。英格兰队志在必得，将持续施压对手防线。加纳队则需立足防守伺机反击，考验英格兰队防线专注度的时刻到了。

当地时间6月17日，英格兰队球员赖斯（中）与队友在比赛后。新华社记者 贾浩成 摄

当地时间6月17日，加纳队球员庆祝胜利。新华社发（邹峥摄）

来 源：新华社

原标题： 梅西登顶历史射手榜 法国队比赛延迟

本文转自：温州新闻网 66wz.com