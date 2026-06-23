梅西登顶历史射手榜 法国队比赛延迟
J组第二轮
阿根廷队2:0奥地利队
阿根廷队2:0战胜奥地利队，取得两连胜后提前小组出线。梅西上下半场各入一球，以18球登顶世界杯历史射手榜。第38分钟，法昆多·梅迪纳左路送出低平球传中，蒂亚戈·阿尔马达巧妙漏球，梅西后点跟进推射远角得手。下半场伤停补时阶段，阿根廷队打出快速反击，梅西插入禁区射门被挡出后，自己补射得手。
6月22日，阿根廷队球员利昂内尔·梅西（左二）在比赛中射门得分。新华社记者 贾浩成 摄
I组第二轮
法国队1:0伊拉克队（上半场结束时）
上半场结束，法国队1:0领先。进入中场休息时，受场地附近雷暴天气和闪电威胁影响，体育场内人员进行疏散，下半场比赛延迟举行。
6月22日，赛场大屏幕上显示请观众避雨的提示。新华社发（吕小炜摄）
北京时间23日08:00
I组第二轮
挪威-塞内加尔
挪威队在首轮以4:1战胜伊拉克队，哈兰德两次破门并贡献助攻，帮助球队取得“开门红”，全队士气正盛。塞内加尔队首轮1:3输给法国队后，若想晋级淘汰赛，已没有退路可言。
本场比赛，哈兰德能否延续火热状态取得进球，并带领球队继续高歌猛进？塞内加尔队能否走出失利阴霾，展现出更强大的比赛掌控能力？让我们拭目以待。
总之一句话：看好挪威队凭借整体实力和火热状态小胜，但塞内加尔的顽强抵抗将使过程充满悬念。
当地时间6月16日，挪威队球员哈兰德庆祝进球。新华社记者 黄宗治 摄
当地时间6月16日，塞内加尔队首发球员赛前合影。新华社记者 胡星宇 摄
北京时间23日11:00
J组第二轮
约旦-阿尔及利亚
约旦队虽在首轮1:3负于奥地利队，但打进了队史首粒世界杯进球。阿尔及利亚队则在首轮成了梅西上演“帽子戏法”的“背景板”。
首轮均告负的两支球队，将在第二轮进行对决，究竟谁能走得更远，恐怕还要看谁更有必胜的信念和更充分的调整备战。
当地时间6月16日，约旦队球员奥尔万（左）庆祝进球。新华社发（孙宇轩摄）
当地时间6月16日，阿尔及利亚队球员法雷斯·沙伊比在比赛中庆祝进球，后被判定进球无效。新华社记者 李明 摄
北京时间24日01:00
K组第二轮
葡萄牙-乌兹别克斯坦
葡萄牙队首轮1:1被刚果（金）逼平，次轮将迎战世界杯“新军”乌兹别克斯坦队。拥有一众欧洲足坛名将的葡萄牙队势必将全力争胜。
乌兹别克斯坦队在首轮1:3负于哥伦比亚队的比赛中，由法伊祖拉耶夫打进队史首粒世界杯进球。面对实力强大的葡萄牙队，乌兹别克斯坦队如能立足防守并放手一搏，也许能在这个小组觅得一线生机。
当地时间6月17日，葡萄牙队首发球员在比赛前。新华社记者 徐子鉴 摄
当地时间6月17日，乌兹别克斯坦队球员法伊祖拉耶夫（左三）在比赛前。新华社记者 武巍 摄
北京时间24日04:00
L组第二轮
英格兰-加纳
“三狮军团”英格兰队在首轮展现出极强统治力，4:2击败“格子军团”克罗地亚队。加纳队首轮凭借终场前的进球1:0战胜巴拿马队。
小组赛次轮两队相遇，将对小组头名展开争夺。英格兰队志在必得，将持续施压对手防线。加纳队则需立足防守伺机反击，考验英格兰队防线专注度的时刻到了。
当地时间6月17日，英格兰队球员赖斯（中）与队友在比赛后。新华社记者 贾浩成 摄
当地时间6月17日，加纳队球员庆祝胜利。新华社发（邹峥摄）
来 源：新华社
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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