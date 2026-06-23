中国新闻网 2026-06-23 10:26:43

根据上海市教育考试院消息，6月23日当地考生将可查询高考成绩。据了解，天津、内蒙古、黑龙江等地2026年高考成绩预计将于6月24日左右开通查询，吉林、江苏、安徽等地查分时间预计为6月25日。另外，多地已陆续公布志愿填报工作时间和相关安排。

6月7日，2026年中国高考拉开大幕，在江苏省南京市第九中学考点，考生走进考场参加考试。中新社记者 泱波 摄

上海今起可查高考成绩

各地查分时间多集中在24、25日

根据上海市教育考试院消息，6月23日18:00起，上海市2026年普通高校招生全国统一考试成绩可通过“上海招考热线”网站“成绩查询”栏目、“随申办市民云”移动端等途径查询。考生若对本人成绩有疑问，可在6月24日9:00至16:00申请成绩复核。成绩复核科目为语文、数学、外语(6月份)。

各地预计高考查分时间多集中于6月24日、25日，具体时间如下：

6月24日：天津、内蒙古、黑龙江等；

6月25日：河北、吉林、江苏、安徽、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、陕西、甘肃、青海等；

另外，浙江预计于6月26日左右公布高考成绩，辽宁、河南查分时间预计为6月下旬，新疆预计6月底前公布高考成绩。

对于各省份高考成绩发布时间及官方查询渠道，请考生和家长关注相关权威发布信息。

多地志愿填报时间公布

教育部将举办2026年高考“云咨询周”

各地高考成绩陆续公布后，将进入志愿填报时间。目前，多地已公布志愿填报工作安排。其中，最先公布高考成绩的上海，本科阶段志愿(含综合评价批次)填报时间为7月1日至2日 每日8:00-17:00。

在北京，本科提前批、普通批志愿填报时间为6月27日8时至7月1日17时，专科普通批志愿填报时间为7月24日8时至7月25日17时；浙江首轮志愿填报时间为6月29日至30日；江苏、河北本科志愿填报时间为6月28日至7月2日。

志愿填报是考生和家长关心的重中之重，教育部“阳光高考”信息平台(https://gaokao.chsi.com.cn)将于6月22日至28日举行2026年高考“云咨询周”活动，届时，平台将提供文字问答和视频直播，鼓励各高校采用视频直播等方式开展多样化的招生政策宣传和志愿填报方法指导，切实为考生和家长提供科学准确、周到细致的指导和咨询服务。

涉高考骗术层出不穷

考后防诈要点请记牢

随着高考成绩陆续公布，涉高考诈骗进入高发期。不法分子通过冒充所谓教育局、高校招生办工作人员，以“作弊通知”“提前查分”“预先录取”“特招通道”“伪造录取通知书”“领取助学金”等为幌子，通过提供虚假链接和收款账户，要求提供银行卡信息或缴纳费用等实施诈骗。

对此，公安机关提醒，考生和家长要提高警惕，从教育部门官方网站查询成绩，从正规渠道了解招生信息，切勿轻信非官方渠道发布的不实信息。遇到涉考虚假信息、诈骗行为、违规招生宣传等情况，要及时向学校、教育考试部门反映，或直接向公安机关举报。

来 源：中国新闻网

原标题： 2026高考成绩今起陆续可查，多地公布志愿填报安排

记者 高萌

本文转自：温州新闻网 66wz.com