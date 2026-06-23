央视新闻客户端 2026-06-23 10:32:19

世界经济论坛第十七届新领军者年会(夏季达沃斯论坛)今天(23日)开始在辽宁大连举办，为期三天，本届论坛都有哪些亮点值得关注？

参会嘉宾超1700人

规模创新高

本届论坛今天上午正式开启，全球各地的企业家、学者、政要齐聚一堂。组委会介绍，今年参会嘉宾超过1700人，来自全球90多个国家和地区，规模创下新高。

多场论坛同步举行

重磅对话持续开展

通过会场指引图可以看到，本届论坛开设了四层区域，设置了不同的功能区，包括会议室、展览区、媒体区等，会议室比往届增加了十多个。比如新领军者村，就是专门给与会嘉宾用来沟通交流和休息的区域。旁边的前瞻空间、演播厅、剧场厅等场地正同步进行着多场论坛讨论活动，可以说思想交锋一刻不停。

不仅论坛场次多，议题也很丰富，涵盖科技、经济、能源、文化等领域。

人工智能如何落地引发热议

人工智能绝对是本届论坛的顶流热词。今天和AI直接相关的论坛就超过十场，既有《AI无处不在，却非一蹴而就》这类宏观研讨，也有《AI与材料世界》《AI的用水困境》等细分领域讨论，甚至机器人、量子科技、生物制造等话题，也都围绕着AI的应用落地展开。和往届相比，今年话题则明显转向AI的落地困境和现实挑战，嘉宾们集中讨论AI如何创造实打实的经济效益、如何规避风险等。

创新议题贯穿论坛各个板块

同时，今年论坛紧扣“规模化创新”这个主题。从电池技术、绿色制造等实体产业，到电商出海、金融安全等服务业态，再到艺术、文化领域，关于创新的讨论贯穿论坛各个板块。

民生与社会公平议题大幅提升

本届论坛的人文味儿更足，民生与社会公平议题占比大幅提升。今天多场论坛专门聚焦AI冲击下的职场变化，聊青年就业困境、初级岗位如何转型、女性科创机遇等，探讨如何让技术红利惠及普通人，让增长兼顾公平。

互动 展演 论坛模式更多元化

除了固定的会议，在公共区域还设立了多个互动空间，走廊里也增设了许多座椅，方便嘉宾们随时分享交流。并且，论坛还设置了播客访谈录制、闭门领袖对话等环节，让形式更加多样。不仅如此，现场还有多个艺术展览，大家可以沉浸式体验，打破传统论坛的纯研讨模式。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 2026夏季达沃斯论坛今天开启 论坛亮点为你提前梳理

记者 王世玉 张丛婧 黄玮 李承泽 苏泽丰

本文转自：温州新闻网 66wz.com