中国新闻网 2026-06-23 10:32:20

刚果(金)政府21日晚公布的数据显示，自本轮埃博拉疫情暴发以来，该国累计确诊病例已达1003例，其中254人死亡、100人康复。疫情已造成至少78名护士、医生及其他医务人员感染，其中18人死亡。

本轮疫情主要集中在刚果(金)东北部伊图里省，并已蔓延至多处流离失所者安置营。据路透社报道，一名18个月大的女童6月14日在洪贝(Hungbe)安置营接受埃博拉病毒检测，但在次日检测结果确认为阳性前死亡。当地卫生部门表示，至少107人与该女童有过接触。

联合国儿童基金会初步数据显示，迄今约五分之一确诊病例为儿童。

刚果(金)国家公共卫生研究所表示，本轮疫情中多数感染医护人员并非在专门的埃博拉治疗中心感染，而是在普通诊所和医院工作期间接触病毒。此轮本迪布焦型埃博拉病毒早期症状与疟疾等常见疾病相似，患者在确诊前往往已与医护人员和其他患者发生大量接触。

为鼓励患者尽早就医，刚果(金)政府已宣布在疫情期间对伊图里省居民实行免费医疗服务。

数据显示，当地卫生部门追踪密切接触者的比例已从本周早些时候超过70%下降至21日的58%。

本月，国际捐助方和非洲国家领导人已承诺提供约9.1亿美元资金，用于埃博拉疫情应对和区域防范工作。

来 源：中国新闻网

原标题： 刚果（金）埃博拉确诊病例破千 至少78名医护人员感染

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