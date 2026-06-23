平阳县委书记孟晓斌调研科创智造走廊建设工作

平阳发布 2026-06-23 10:33:00

6月22日，平阳县委书记孟晓斌前往平阳经济开发区、万全镇等地，调研强城行动科创智造走廊建设工作，并听取指挥部工作汇报。

6月22日，平阳县委书记孟晓斌前往平阳经济开发区、万全镇等地，调研强城行动科创智造走廊建设工作，并听取指挥部工作汇报。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于因地制宜发展新质生产力的重要论述，立足平阳产业基础和资源禀赋，找准赛道、发挥优势，加快科创智造走廊建设，推动新一轮“强城行动”走深走实，为加快打造温州大都市区副中心主窗口奠定坚实基础。

孟晓斌先后走访温州奕行智能装备有限公司、浙江容健科技有限公司和人才住房项目、中科高速数字化柔性制盒生产线项目施工现场，详细了解企业核心技术攻关、科创成果转化和项目建设进展等情况，并与相关负责人深入交流，现场协调解决发展难题。

在随后召开汇报会上，科创智造走廊建设指挥部汇报相关工作开展、重点项目推进以及当前面临的困难与挑战。属地乡镇和有关部门围绕政策支持、要素保障、人才引育等相关工作进行交流讨论。

孟晓斌指出，科创智造走廊建设是平阳抢占发展制高点、培育新质生产力的战略抓手和核心引擎，全县上下要切实增强责任感、使命感和紧迫感，坚定不移走好“科技引领、创新驱动、智造赋能”的发展之路，锚定目标、攻坚克难，以更大力度、更实举措推动科创智造走廊建设取得新突破、新成效，为平阳提升发展、打造“双千亿”经济强县注入强劲动能、提供硬核支撑。

孟晓斌强调，科创智造走廊建设事关平阳发展全局，必须找准抓手、精准施策，围绕七个方面重点发力、久久为功。要抓好规划引领，科学确立发展思路，精准锚定区块功能定位，坚持长短结合、远近兼顾，以系统性思维谋划走廊建设时间表、路线图。要抓好空间走廊，统筹优化空间布局和内部结构，全力推进空间拓展，构建疏密有致、集约高效的空间形态，推动土地资源向高质项目、高效企业集中。要抓好产业集群，持续推动“3+X”产业能级跃升，高标准建设产业平台，全力推进产业链延伸，推动产业集群从“规模扩张”向“质效提升”转变。要抓好产城融合，坚持以人为本，加快完善公共服务配套，加大文化体育设施供给，着力构建内畅外联的交通体系，支撑产城融合纵深推进。要抓好两新融合，加快推进鳌江实验室建设，构建大孵化器集群体系，积极探索OPC建设，大力培育专精特新企业，打造引领性、标志性的科创高地。要抓好要素保障，坚持人口、土地、资金等协同发力、高效配置，以要素集聚之势支撑科创智造走廊建设提速增效、行稳致远。要抓好指挥部运行，科学制定年度计划，建立重点项目清单，细化分解目标任务，严格落实进度问效，确保各项工作有进度、有实效。

平阳县领导曾上俊、盖军参加调研和汇报会。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研科创智造走廊建设工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com