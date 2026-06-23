“学习强国”温州学习平台 2026-06-23 10:42:24

瓯窑，亦称“东瓯窑”，是中国古代著名瓷窑。其窑址广泛分布于浙江温州一带的瓯江流域，因临近瓯江而得名。今起向社会征集相关视频。

瓯窑，亦称“东瓯窑”，是中国古代著名瓷窑。其窑址广泛分布于浙江温州一带的瓯江流域，因临近瓯江而得名。作为浙江境内仅次于越窑的第二大制瓷业集中地，瓯窑迄今已发现古窑址200余处，构成了我国古代规模庞大的瓷窑体系。

瓯窑的历史源远流长，创烧于东汉，至北宋时期逐渐衰落，烧造时间跨越千年。早在西晋时期，文人杜毓在《荈赋》中写下“器择陶拣，出自东瓯”，使瓯窑成为最早有文献可考的历史名窑之一。

在工艺与艺术特征上，瓯窑以独特的“淡青缥色”著称。其瓷胎细腻坚硬，釉色淡青透明、晶莹滋润，如青白色的丝帛般淡雅。此外，瓯窑在陶瓷史上的一大创举是率先使用釉下褐彩装饰工艺，以铁元素呈色，形成了垂帘纹、联珠纹等特色纹样，极大丰富了青瓷的装饰效果。其器型种类繁多，涵盖壶、罐、碗、盘及各类文房用具，部分晚唐精品甚至接近“秘色瓷”的水平。

在地理分布上，瓯窑窑址多依水而建，唐代窑址广泛分布于永嘉、瑞安、苍南、瓯海等地。优越的自然条件与便利的水上交通，为其庞大的生产规模提供了保障。

如今，瓯窑烧制技艺已被列入浙江省非物质文化遗产代表性项目名录。通过龙窑柴烧工艺的复原与现代文创的跨界融合，这一承载了千年浙南山水灵气的青瓷隐士正浴火重生，继续在现代生活中焕发夺目的光彩。

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原标题： “温州文化金名片”短视频征集活动第11期话题：瓯窑

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