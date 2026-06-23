聚力金融赋能科创 瓯海区委书记刘云峰调研大罗山基金（天使）村建设和企业上市工作

瓯海发布 2026-06-23 10:55:11

6月22日，瓯海区委书记刘云峰率队专题调研大罗山基金（天使）村建设和企业上市工作，强调要深耕金融赋能科创路径，做强资本集聚平台、优化金融服务生态、抓实企业上市培育，以金融活水激活科创产业动能，助力区域高质量发展。

6月22日，瓯海区委书记刘云峰率队专题调研大罗山基金（天使）村建设和企业上市工作，强调要深耕金融赋能科创路径，做强资本集聚平台、优化金融服务生态、抓实企业上市培育，以金融活水激活科创产业动能，助力区域高质量发展。副区长寿宇飞参加调研。

大罗山基金（天使）村是温州重点打造的资本集聚高地、产融对接平台与科创赋能载体。自2023年2月建设以来，瓯海区创新构建“专业运营+政府专班+国资护航”三位一体推进机制，立足区域产业特色，以“汇聚、融合、创新”为核心，持续深化产融科创深度融合，走出了一条资本赋能产业、金融助力发展的特色路径，平台集聚效应和赋能作用持续凸显。

当天，刘云峰一行实地走访基金村，详细查看物理空间布局、配套设施建设情况，细致了解机构入驻、项目落地、日常运营及企业服务等工作。在随后召开的座谈会上，刘云峰一行听取基金村建设、全区企业上市培育等工作情况，围绕平台提质升级、企业服务等工作深入研究，明确后续工作推进方向。

刘云峰充分肯定基金村建设阶段性成效，指出要持续放大基金村平台优势，不断优化金融营商生态，主动链接优质资本、优质项目、优质人才，全力做大做强金融“朋友圈”，吸引更多高端创投机构、优质科创项目、专业金融人才落地瓯海，持续深化产融科创深度融合，以资本之力激活创新引擎，为区域经济高质量发展积蓄更强动能。

刘云峰强调，要持续集聚市场主体，坚持量质并举，拓宽机构、项目、人才引驻渠道，吸纳各类基金机构、投融资团队及金融中介服务主体入驻，优化空间资源配置，夯实产业发展底盘。要做强“创投温州”平台，丰富平台功能模块、创新内容呈现形式，整合优质科创项目、投融资活动、产业资讯、资源对接等内容，线上线下结合，以可视化、场景化展示提升平台辨识度、影响力和服务力。要做活空间运营服务，坚持科学规划、集约利用原则，立足入驻主体实际需求，科学优化空间布局，完善路演、会议室等共享配套，打造业态丰富、活力十足的科创金融阵地。要持续深耕企业上市培育，全面摸排优质企业资源，动态挖掘更新上市后备梯队，精准把握资本市场发展机遇和上市时间窗口，为企业提供全流程、一站式培育服务，全力推动更多优质企业登陆资本市场，以企业上市引领产业链提质升级、区域经济提质增效。

来 源：瓯海发布

原标题： 聚力金融赋能科创 刘云峰调研大罗山基金（天使）村建设和企业上市工作

记者：黄冰娥 黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com