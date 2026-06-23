瓯海区委书记刘云峰调研数字贸易社区建设工作

瓯海发布 2026-06-23 10:55:11

6月22日，瓯海区委书记刘云峰率队调研中国（温州）数安港数字贸易社区建设工作，强调要依托数安港平台优势，抓实数字贸易社区建设，构建业态集聚、链条完备、合规有序的数字贸易发展格局，为瓯海对外开放注入新动能。

6月22日，瓯海区委书记刘云峰率队调研中国（温州）数安港数字贸易社区建设工作，强调要依托数安港平台优势，抓实数字贸易社区建设，构建业态集聚、链条完备、合规有序的数字贸易发展格局，为瓯海对外开放注入新动能。瓯海区领导金衍光、寿宇飞、郑益群、周怀中参加调研。

数字贸易社区是数安港十大特色产业社区之一，也是全省落地国家数字贸易创新发展示范的重要特色平台。自2025年全面启动建设以来，瓯海整合全区数据资产、数商服务、轻工产业、侨商资源等多重优势，统筹运用政策、载体、生态全方位资源，逐步形成平台硬核赋能、合规试点支撑、业态全域发展的数字贸易产业。

刘云峰一行先后来到翀宇跨综服平台、新欧达国际仓储服务有限公司，实地了解瓯海数字贸易生态构建、数字贸易发展现状、跨境综合服务运营与海外仓建设运营成效，认真询问企业经营痛点与发展诉求，围绕依托数安港数字贸易社区集聚资源、补齐跨境物流短板、赋能传统外贸数字化升级等内容现场交流谋划。

刘云峰强调，要做强数字贸易核心载体，以数字贸易社区建设为抓手，完善数字贸易基础设施，引育一批跨境电商、数字服务、外贸综服优质企业，构建上下游协同的产业生态圈。要激活外贸发展升级动能，在夯实直播电商、跨境电商两大基础优势业态的基础上，依托大数据、数字化服务优化供应链体系、创新外贸营销模式，推动传统外贸向数字出海、品牌出海转型。要优化营商发展软硬环境，持续细化惠企政策、完善配套服务、强化要素保障，全力为入驻企业纾困解难，提升数字贸易产业竞争力，助力瓯海经济高质量发展。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研数字贸易社区建设工作

记者：罗琛琛 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com