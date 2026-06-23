瓯海区委书记刘云峰专题调研体育强区工作

瓯海发布 2026-06-23 10:55:12

6月22日，瓯海区委书记刘云峰率队专题调研体育强区工作，强调要凝心聚力加快推进体育强区建设工作，打造特色优势、放大综合效益，不断开创瓯海体育事业发展新局面，让体育发展成果惠及更多群众。

6月22日，瓯海区委书记刘云峰率队专题调研体育强区工作，强调要凝心聚力加快推进体育强区建设工作，打造特色优势、放大综合效益，不断开创瓯海体育事业发展新局面，让体育发展成果惠及更多群众。瓯海区领导胡晓立、寿宇飞参加调研。

来到新桥街道洛克体育公园，刘云峰一行了解项目建设规划、进展等情况，协调解决相关堵点问题。刘云峰指出，要加快推进项目建设，更好满足群众多元化体育健身需要。在瓯海区梧田一中，刘云峰一行听取校园体育场所设施、空间盘活利用等情况介绍，对引入社会力量参与学校体育场所开放、推进场地市场化运营，把群众身边的民生实事办好的做法予以肯定。

在随后召开的座谈会上，有关部门汇报体育强区工作进展情况，与会人员进行交流讨论。刘云峰强调，发展体育事业是增进民生福祉、提升群众幸福感的重要抓手，也是促进经济社会发展的重要动力、展示城市形象气质的重要窗口，要坚定信心决心，加快体育强区建设步伐，不断开创瓯海体育事业发展新局面。

刘云峰要求，要久久为功推进体育强区建设，打造特色优势体育，进一步厚植群众基础，坚持不懈做大做强龙舟体育项目，持续擦亮龙舟金名片，打造武术等特色优势体育项目品牌；深入推进体教融合，加强特色少体校建设工作，重视体育项目校园普及推广，培养更多体育后备人才队伍。要大力发展群众体育，开展更多群众喜闻乐见的体育活动和赛事，充分调动群众参与的积极性、主动性，营造全民参与、乐享运动的浓厚氛围；优化建设运营机制，盘活更多体育场所设施资源，为群众运动健身提供便利，不断提升群众获得感、幸福感。要全面做强“体育+”效应，加强对接、完善机制，深化文旅体商联动，以各类体育赛事为载体，更好展示瓯海文旅资源、城市风貌，进一步集聚人气、拉动消费，做好赛事流量转化。要精心做好宣传报道，聚焦民间体育活动、大型体育赛事等，创新体育报道角度和方式，注重创新性、灵活性，推动宣传报道出新出彩。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰专题调研体育强区工作

记者：吴佳佳 许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com