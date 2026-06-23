苍南县重点工作视频连线会召开，传达学习张振丰在苍调研讲话精神

苍南发布 2026-06-23 10:55:12

6月22日，苍南县重点工作视频连线会召开，会议传达学习省委常委、市委书记张振丰在苍南调研时的讲话精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。

6月22日，苍南县重点工作视频连线会召开，会议传达学习省委常委、市委书记张振丰在苍南调研时的讲话精神，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记张本锋主持会议，曾仁海、林森森、叶信迪等苍南县四套班子领导参加会议。

会议传达学习张振丰在苍调研时的讲话精神。会议指出，要深化全域环境整治，以168主线道路为核心，聚焦暑期旅游旺季通行保障与服务保障痛点，推动经营秩序与业态品质同步提升。要构建多元业态体系，重点培育美食、海防、骑游、旅拍、民宿五大核心业态，延伸特色消费场景，打造全时段、全季节、全龄段的滨海旅游目的地。要做优赛事引流工作，推出 "看浙BA、游168" 主题文旅线路，推动赛事与168文旅IP深度融合。要持续办好特色文旅活动，实现月月有活动、季季有亮点，推动文旅赛事与特色活动联动赋能。要搭建“主流媒体+自媒体”立体宣传矩阵，在重要节假日等旅游关键节点提前造势，精准引爆流量。

会议还传达省、市有关安全防范和作风建设相关工作要求，并就苍南县贯彻落实工作作出具体部署。会议强调，各地各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾和作风建设的重要论述，全面落实省委省政府、市委市政府各项决策部署，以永远在路上的坚韧和执着抓实作风建设，以时时放心不下的责任感守牢安全生产底线。要常态化落实“3030”闭环管控、“平安夜巡”机制，体系化推进消防安全、道路交通、涉海涉渔、工矿危化、旅游安全、城镇燃气、建筑施工及“九小场所”、电动自行车、食品药品等重点领域风险隐患排查治理，推动公共安全治理模式向事前预防转移，全力维护全县社会大局平安稳定。

来 源：苍南发布

原标题： 全县重点工作视频连线会召开，传达学习张振丰在苍调研讲话精神

记者/林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com