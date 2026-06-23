乐清发布 2026-06-23 10:55:12

6月22日，乐清市委市政府召开会议专题研究重大项目推进工作。

6月22日，乐清市委市政府召开会议专题研究重大项目推进工作。乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于扩大有效投资的重要论述精神，牢固树立“项目为王”理念，大抓项目、抓大项目，以更大力度、更实举措推动项目建设提质增效，为乐清高质量发展注入强劲动能。

乐清市领导胡立左、王金法、叶序锋、陈鹏等参加会议。会上，乐清市发改局、乐清市资规局、乐清市投促中心分别汇报了重大项目推进情况。与会人员作交流发言。

会议指出，要全面兴起项目谋划招引热潮。坚持“投资于物”与“投资于人”紧密结合，顺应人工智能、低碳转型等趋势，加快推动传统基建向新基建迭代升级；聚焦重点板块，加强前瞻谋划，坚持一张蓝图绘到底，精耕细作，把好想法转化为好项目；突出前瞻性、引领性，盯牢链主型、高成长性等项目，关注青年科创人才和乐商创二代等群体，为乐清产业转型升级注入更多力量。

会议强调，要坚持科学精准高效的项目管理导向，明确目标、聚焦重点，紧扣制造业、民间投资、高技术产业等关键领域，着力优化投资结构，积蓄发展动能；健全分级分类推进体系，强化目标管理与过程管控，实行动态监测和清单化管理，刚性跟踪问效，构建闭环有力的项目管理机制，持续提升项目管理质效。

会议还对冲刺“半年红”、安全生产、防汛防台等工作作了部署。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委市政府专题研究重大项目推进工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com