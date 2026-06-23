正在阅读：3浙江温州：“一勺米”熬出百家邻里情

浙江温州：“一勺米”熬出百家邻里情

央视 2026-06-23 10:54:07
6月22日，CCTV4栏目播出《浙江温州：“一勺米”熬出百家邻里情》，聚焦瓯海区瓯翔社区，生动记录“一勺米·百家味”邻里活动

6月22日，CCTV4栏目播出《浙江温州：“一勺米”熬出百家邻里情》，聚焦瓯海区瓯翔社区，生动记录“一勺米·百家味”邻里活动，社区发动居民挨家挨户募米、熬粥包粽、邻里分享，推动陌邻变睦邻。近年来，瓯海区坚持党建引领三方协同共治，创新邻里互助式小区治理新模式，持续四年推行“达人云集·共建邻里”行动，通过红管家小区现场办公、孵化邻里达人社群、离退休老干部组团献策、组建小区观察团监督等载体，激活小区自治内生动力，走出一条共建共治共享的基层治理路径。一起来看报道。

来　源：央视

原标题： 浙江温州：“一勺米”熬出百家邻里情

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11