浙江温州：“一勺米”熬出百家邻里情
央视 2026-06-23 10:54:07
6月22日，CCTV4栏目播出《浙江温州：“一勺米”熬出百家邻里情》，聚焦瓯海区瓯翔社区，生动记录“一勺米·百家味”邻里活动
6月22日，CCTV4栏目播出《浙江温州：“一勺米”熬出百家邻里情》，聚焦瓯海区瓯翔社区，生动记录“一勺米·百家味”邻里活动，社区发动居民挨家挨户募米、熬粥包粽、邻里分享，推动陌邻变睦邻。近年来，瓯海区坚持党建引领三方协同共治，创新邻里互助式小区治理新模式，持续四年推行“达人云集·共建邻里”行动，通过红管家小区现场办公、孵化邻里达人社群、离退休老干部组团献策、组建小区观察团监督等载体，激活小区自治内生动力，走出一条共建共治共享的基层治理路径。一起来看报道。
来 源：央视
原标题： 浙江温州：“一勺米”熬出百家邻里情
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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