武夷山国家公园发现真菌新物种“武夷山红菇”
记者从福建省农业科学院食用菌研究所获悉，江西农业大学副教授颜俊清课题组联合该所研究员曾辉课题组，在武夷山国家公园发现一种大型真菌新物种——武夷山红菇。该物种隶属于红菇属异褶亚属，相关研究成果已发表于国际真菌学权威期刊《菌物检索》。
图为“武夷山红菇”。新华社发 据了解，“武夷山红菇”的发现最早可追溯至2022年。调查团队在武夷山国家公园光泽片区首次发现这一未知类群，但由于当时未观察到足够充分的子实体形态特征，研究一度中断。
颜俊清告诉记者，直至近年，调查团队在武夷山国家公园邵武片区陆续发现多个发育阶段的子实体，才得以完整呈现该种从幼嫩到成熟的形态特征。后经系统的经典分类学鉴定及多基因序列比对分析，最终确认其为尚未被学界命名的新物种。因其目前仅分布于武夷山周边区域，故命名为“武夷山红菇”。
曾辉介绍，“武夷山红菇”的发现不仅丰富了我国红菇属的物种多样性本底，也为武夷山国家公园作为“真菌资源宝库”提供了又一有力佐证。
自2020年起，福建省农业科学院食用菌研究所与江西农业大学联合团队持续在武夷山国家公园开展大型真菌资源调查，已累计记录大型真菌480余种。此次“武夷山红菇”的发现，是该联合团队在武夷山发现并命名的第25个新物种。
来 源：新华网
记者 张华迎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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