“天津大港区域即将通地铁”不实（2026·06·25）

全国网络辟谣 2026-06-25 16:45:05

辟 谣 “天津大港区域即将通地铁”不实

详情：近日，网民发布短视频称“大港要通地铁了”，引发关注。经滨海新区住房和建设委员会核实，视频中所示施工区域并非轨道交通项目，依据《天津市轨道交通第二期建设规划（2015-2020年）》，现阶段大港区域暂无在建地铁项目，网传消息为虚假信息。（来源：“滨海辟谣”微信公众号）

科 普 关于菌子的消费提示

详情：野生菌上市季又到了。在云南全部野生菌中，有毒野生菌有200多种，它们有些往往是“伪装大师”，与可食的菌达到以假乱真的地步，比如黄盖鹅膏（剧毒）和黄蜡鹅膏（可食）。

吃野生菌应记住以下几点：太幼小的野生菌和霉变的野生菌不要吃。最好不要吃杂菌。食用时一定要煮熟、炒透，有些菌种的毒素经高温加热后可被破坏。吃野生菌最好不饮酒。不采摘、不购买、不加工、不食用不认识的菌子。

一些流传的鉴别方法没有科学依据，不要信

被虫叮咬过的菌，就是无毒的吗？

不一定。现在研究发现，一些剧毒的鹅膏菌成熟以后同样会有虫。

跟银器、生姜、大米、生葱一起煮，如果变黑了就是有毒？

“银器验毒”可以验砷化物、硫化物。蘑菇毒素多为生物碱，不能与银器、生姜、大米等发生化学反应，不会产生颜色变化。

颜色鲜艳的野生菌是有毒的？

野生菌是否有毒，不能单一依靠颜色辨别。比如：致命鹅膏为白色，仅50克即可致命。黄蜡鹅膏为黄色，颜色鲜艳，是可食用野生菌。

如果不慎野生菌中毒该如何自救？

催吐。在中毒者神志清楚的情况下尽快催吐。可用手指按压中毒者舌根引起呕吐，反复多次催吐，让中毒者尽量把胃内食物吐出来，减少毒素的吸收。

立即就医。凡是在吃过野生菌10分钟后至72小时内有头昏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、烦躁不安或其他不适者，都应立即就医。最好携带剩余野生菌样品，以备鉴定野生菌的种类，确定有效的治疗措施和判断预后。（来源：央视新闻客户端）

通 报 四川夹江一男子故意虚构事实被处罚

详情：6月22日，四川乐山市夹江县一网民在某视频评论区发布“今天夹中校，两个女生打架，有个女生拿出来刀割了其中一个女生脖子”的不实信息，引发评论区“校园安全”话题的大量讨论。经夹江警方全面核查，确认该信息纯属虚构。信息发布者颜某某被依法传唤，颜某某如实供述了故意虚构事实扰乱公共秩序的违法行为。目前，颜某某已被夹江县公安局依法予以行政处罚。（来源：“成都网络辟谣”微信公众号、“夹江微警”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com