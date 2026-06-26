温州日报 2026-06-26 08:11:00

6月25日上午，省政府新闻办在杭州举行“开局‘十五五’ 奋进新征程”温州专场新闻发布会，介绍温州“十五五”发展目标和主要任务。市委副书记、市长张文杰作主发布并回答记者提问。

温州网讯 6月25日上午，省政府新闻办在杭州举行“开局‘十五五’ 奋进新征程”温州专场新闻发布会，介绍温州“十五五”发展目标和主要任务。市委副书记、市长张文杰作主发布并回答记者提问。

张文杰代表市委市政府向大家长期以来对温州经济社会发展的关心支持表示感谢。他说，过去的“十四五”，温州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“八八战略”，牢记“续写创新史”殷殷嘱托，大力实施“强城行动”，创新发展打开新局，产业振兴成势见效，城市能级实现跃升，幸福温州可感可及，经济总量突破万亿大关、排名前移至全国城市第28位，常住人口净增32.9万人、达990.2万人。

简要回顾温州“十四五”时期取得的主要成就后，张文杰介绍“十五五”温州发展的总目标：温州都市圈能级大幅跃升，全省高质量发展“第三极”提速打造，东南沿海重要的区域中心城市地位全面确立，建设共同富裕示范区市域样板取得决定性进展，生动展现基本实现社会主义现代化的市域图景；到2030年，人均地区生产总值基本达到中等发达国家水平，地区生产总值在全国排名实现进位。迈上“万亿之城再出发”新征程，温州将牢记嘱托、实干争先、克难奋进，聚焦聚力创新突破、产业强市、城市蝶变、开放提能、共富先行、环境优化，着力打开高质量发展新局面。

张文杰表示，今年是“十五五”开局之年，温州将深入贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，牢固树立和践行正确政绩观，坚定扛起“经济大市挑大梁”的责任担当，大力弘扬“六干”作风，深入开展“十大攻坚”，奋力在“十五五”开好局、起好步上走在前作示范，为全国全省作出更大贡献。

发布会上，张文杰和市领导李宁、项伟胜、王振勇就媒体关注的振兴实体经济、扩大对外开放、创新温州建设、服务业扩能提质、缩小“三大差距”、人工智能创新发展、打响“温暖营商”品牌、重大项目攻坚等方面的问题回答了记者提问。

来 源：温州日报

原标题： “开局‘十五五’ 奋进新征程” 温州专场新闻发布会在杭举行

张文杰作主发布并答记者问

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com