聚焦“十五五”温州发展！这场发布会详解“路线图”

综合浙江发布、温州日报 2026-06-26 08:16:00

6月25日上午，浙江省政府新闻办举行“开局‘十五五’ 奋进新征程”温州专场新闻发布会。温州市委副书记、市长张文杰，市委常委、常务副市长李宁，市人大常委会副主任、市发展改革委党委书记项伟胜，副市长王振勇出席发布会，介绍温州“十五五”发展目标和主要任务，并回答记者提问。

温州网讯 6月25日上午，省政府新闻办在杭州举行“开局‘十五五’ 奋进新征程”温州专场新闻发布会，介绍温州“十五五”发展目标和主要任务。市委副书记、市长张文杰作主发布并回答记者提问。

张文杰代表市委市政府向大家长期以来对温州经济社会发展的关心支持表示感谢。他说，过去的“十四五”，温州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“八八战略”，牢记“续写创新史”殷殷嘱托，大力实施“强城行动”，创新发展打开新局，产业振兴成势见效，城市能级实现跃升，幸福温州可感可及，经济总量突破万亿大关、排名前移至全国城市第28位，常住人口净增32.9万人、达990.2万人。

简要回顾温州“十四五”时期取得的主要成就后，张文杰介绍“十五五”温州发展的总目标：温州都市圈能级大幅跃升，全省高质量发展“第三极”提速打造，东南沿海重要的区域中心城市地位全面确立，建设共同富裕示范区市域样板取得决定性进展，生动展现基本实现社会主义现代化的市域图景；到2030年，人均地区生产总值基本达到中等发达国家水平，地区生产总值在全国排名实现进位。迈上“万亿之城再出发”新征程，温州将牢记嘱托、实干争先、克难奋进，聚焦聚力创新突破、产业强市、城市蝶变、开放提能、共富先行、环境优化，着力打开高质量发展新局面。

张文杰表示，今年是“十五五”开局之年，温州将深入贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，牢固树立和践行正确政绩观，坚定扛起“经济大市挑大梁”的责任担当，大力弘扬“六干”作风，深入开展“十大攻坚”，奋力在“十五五”开好局、起好步上走在前作示范，为全国全省作出更大贡献。

发布会上，张文杰和市领导李宁、项伟胜、王振勇就媒体关注的振兴实体经济、扩大对外开放、创新温州建设、服务业扩能提质、缩小“三大差距”、人工智能创新发展、打响“温暖营商”品牌、重大项目攻坚等方面的问题回答了记者提问。

中央广播电视总台记者：

温州是靠制造业起家的，“十五五”温州在推动制造业高质量发展、振兴实体经济方面，有哪些措施？

张文杰介绍，“十五五”期间，温州将坚持“工业强市”战略不动摇，以工业倍增计划为牵引，加快推动工业增加值从现在的3000多亿元增加到6000亿元左右，提速建设一流产业城市。

企业要育强

深入实施“头部企业扩容、腰部企业倍增、小微企业强基”行动，大力支持优质企业增资扩产，深化中小微企业友好城市、专精特新之城“双城”联创，抓好国家中小企业数字化转型、制造业新型技改“双试点”建设，加快“百企上市”步伐，推动形成“古树参天、绿树成荫、芳草满地”的发展格局。

把加强工业用地保障作为重中之重，统筹推进扩总量、控价格、优配置，迭代“数据得地”机制，推广“产业准入+限地价限税收+公开摇号”的“两限一摇”供地模式；持续降低综合商务成本，包括降低企业物流、用能等成本，更好支持企业生产经营；进一步优化政务环境，按照市场化、法治化、国际化的要求，持续提高政务服务效能，提速打造最优营商环境。

项目要引强

坚持“新质生产力优先、战略方向优先”导向，开展重大项目“五年两万亿”招商攻坚行动，绘好产业链“鱼骨图”，精准制定“招商图”，完善“驻点招商+专班招商”机制，落地一批锚地型和战略性项目。精心做好招商引资“后半篇文章”，用好招商项目“一表统管”机制，强化闭环管理、跟踪服务。

平台要做强

创新平台方面，提升发展温州国家自主创新示范区和温州环大罗山科创大走廊，高水平建设“一港五谷”，更好承接创新主体的落地。

产业平台方面，发挥温州海经区、温州湾新区和国家级经济开发区主阵地作用，统筹推进省“万亩千亿”新产业平台建设、老旧工业区改造提升。

转化平台方面，重点是建好用好大孵化器集群空间。配套园区方面，进一步完善与产业发展相配套的基础设施，全面增强平台的承载能力和要素的集聚能力以及核心的竞争力。

香港经济日报记者：

金丽温开放大通道于2024年被纳入国家总体开放布局。温州将如何借助这一建设契机，打造新时代的“世界的温州”？

李宁介绍，金丽温开放大通道是浙江省重点打造的第二条开放大通道，与义甬舟大通道共同构成“Y”字形发展的框架。省委、省政府对此高度重视，连续4年将金丽温开放大通道写入省政府工作报告；今年2月出台全方位支持政策，并于5月22日在温州召开现场推进会，倡导和引导全社会共建金丽温开放大通道。

温州坚持高位推动，成立市级领导小组，并由党、政主要领导任双组长，聚焦近洋航运中心、区域性国际航空枢纽两大核心，系统完善港口集疏运、港航服务、口岸经贸和口岸支撑“四大体系”，不断增强通道的辐射力、影响力。

提速建设近洋航运中心

以温州港跻身亿吨大港、乐清湾港区正式开放为新起点，加快温州港总规报批，尽快开工建设状元岙三期码头等“十五五”重点工程。巩固东南亚、中国台湾地区等精品航线，持续优化航线网络布局，争取2030年开通航线25条以上。同时要扎实推进华东深远海风电母港的建设。

加快打造区域性国际航空枢纽

提速攻坚温州机场三期等一批重大项目。依托全省唯一240小时过境“双免签”口岸城市优势，用好“一张机票游温州”和园博园核心IP，不断提高机场旅客吞吐量，推动货邮吞吐量逐年提高。

系统优化“三最”开放环境

围绕省委、省政府“服务最优、成本最低、效率最高”这“三个最”，优化开放环境各项改革部署，高效推进全国跨境贸易便利化专项行动试点，出台实施“温州版”高含金量举措55条。深化“提前申报”“集装箱海运准点降本计划”“抵港外国籍船舶临开不查”，打造“关地合作”“海地融合”“地检协同”等属地与海关、海事、边检部门深度合作的服务品牌。

强化区域联动共同促进高质量发展

提速推进与沿线城市的125个战略合作清单项目。深化金丽温台衢海关一体化协同机制，联动义乌国际陆港打造“丝路海运”品牌；推动温州-丽水海河联运直达核心港区，力争全年业务量达1.5万标箱，增速超50%；搭建“空中丝路”，打造浙南产品输欧“航空快线”等一系列有辨识度的品牌，争创更多协作成果。

中新社记者：

创新是热词，直接关系着城市竞争力。“十五五”期间，温州如何聚焦聚力创新突破？

王振勇介绍，创新对于温州来讲是华山一条路，必须以“四千精神”抓好新时代的创新。温州已经连续5年以人才和创新作为主题，召开“新年第一会”，目的就是在全市范围内进行广泛的动员部署和统一思想。面向“十五五”，在创新上要做好5个方面：

抓创新平台

作为长三角国际科创中心的7个高能级创新型城市，温州将深度融入长三角国际科创中心的各项建设。市委常委会已为此专题研究通过了总体方案。同时，将持续推进国家自主创新示范区、环大罗山科创走廊、世界青年科学家峰会、瓯江实验室、大孵化器集群战略“一区一廊一会一室一集群”创新主阵地建设，打造更高能级创新平台矩阵。

抓创新主体

温州民营经济发达，民营企业创新活力也特别强。“十五五”将大力实施企业研发机构培育“燎原计划”，特别是推动亿元以上制造业企业研发机构全覆盖，让创新成为温州企业的肌肉记忆，让产业升级和新兴产业培育在温州蔚然成风。

抓人才引育

持续迭代人才新政，按照“一届更比一届好”的标准，精心办好世界青年科学家峰会。放大“以人才招人才”“问企识才”的磁吸效应，推进“百万人才聚温州”。继续深化“科技副总”“产业教授”双聘机制改革，让更多“懂市场的科学家”和“懂科技的企业家”在温州圆梦。

抓成果转化

在供给端，强化在温大学和科研机构的科技成果就地就近转化。积极导入各类研发机构所属的母校资源、校友资源，以及在外温商资源。在验证端，重点推进“5+5”重点产业和高校院所的概念验证、中试平台“两个全覆盖”，打通成果转化全链条，让好技术能够在温州变成好产品。

抓创新生态

温州将按照省委、省政府“四最”创新生态部署要求，深化改革，加大创新场景供给，努力降低创新成本。特别是在科创金融上，努力形成全生命周期各类基金的“陪跑”，再加上“拨投联动、投贷联动、投保联动”支持政策的改革，让各路英才创未来、投温州、赢未来。

浙江之声记者：

近段时间以来，服务业发展深受关注。“十五五”开局之年，温州如何推动服务业扩能提质？

项伟胜介绍，“十四五”期间，温州服务业发展成效比较明显，服务业增加值从2020年的4200多亿元攀升到2025年的6300亿元，年均增长6.6%，高于全省平均0.5个百分点，占全市GDP比重超过六成。迈入“十五五”发展新阶段，温州作为服务业大市、传统商贸强市，将在做强做优现代服务业上持续发力，重点抓好三方面工作：

分领域培育壮大生产性服务业

以国家服务型制造示范城市建设为抓手，紧扣产业转型升级的需要，推动科技服务、软件信息、交通物流、现代金融等行业向专业化和价值链高端延伸。如，大力拓展人工智能服务，鼓励行业龙头企业研发垂类大模型和工业智能体，推动AI在工业场景的深度应用，精准赋能企业降本增效，加速制造业向数智化转型，实现制造业和服务业的深度融合、协同发力。

多渠道提升生活性服务业供给水平

紧抓国家消费新业态新模式新场景试点城市的政策红利，大力发展首发经济、赛演经济、银发经济等新型消费，持续优化消费环境，争创国际消费中心城市。针对养老托育、健康医疗、文体商旅、居民服务，在保障基础普惠服务的同时，提供更多个性化、品质化的高端服务。如，以温州国际园博会为契机，持续做强“园博+文旅”新业态，打造沉浸式、定制化的消费新场景，推动旅客体验从单纯的“看风景”向深度的“享生活”跃升，全面提升城市文旅的新体验。

全方位完善服务业发展支撑体系

政策保障方面，同步出台“十五五”服务业发展规划和推进服务业扩能提质的实施意见，确保规划引领和政策落地双向发力。主体培育方面，持续培育一批“创新能力强、发展潜力大、带动作用明显”的服务业领军企业，构建具有广泛影响力的“温州服务”品牌矩阵。平台赋能方面，重点打造10个省级服务业创新发展区，深入谋划和布局细分赛道，为服务业优质高效发展提供强力支撑。

新华社记者：

“十五五”温州要聚焦聚力共富先行，温州“高山低谷”特征明显，缩小“三大差距”任务繁重，有哪些针对性举措？

张文杰介绍，这些年，温州围绕缩小“三大差距”、推动共同富裕做了很多努力，也取得了很好的成效，3个县调出山区海岛县名单。“十五五”，将围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，具体抓好四件事：

做好山海文章

温州的山区海岛都有独特的生态优势和丰富的旅游资源，像永嘉的三百里诗情画意楠溪江、洞头的国家级美丽海湾、文泰的碧波万顷飞云湖都令人心驰神往，温州将进一步发挥好山海资源优势，落实好“一县一策”，在精心呵护生态环境的同时，切实把“绿水青山”转化为“金山银山”。

拓宽就业渠道

深化职业友好型城市、技能型社会、职工成长型社会建设，加力重点行业和中小微企业岗位挖潜扩容，放大创业带动就业效应，推动更多人好就业，特别是推动“共富工坊”提质升级，让更多群众就地就近找到就业岗位。

增加收入来源

“十四五”期间，温州的城乡居民收入比缩小到了1.82，“十五五”末要进一步缩小到1.76。在这过程中，要通过完善农业产业支持政策、加大低收入农户帮扶力度等措施，进一步拓展收入来源、优化收入结构，持续提高农民的四项收入。

优化公共服务

加快基础设施向农村延伸，推动更多乡镇15分钟上高速，持续推进农村公路改造提升。同时，升级“温馨善育”“好学温州”“颐养温州”“健康温州”等民生品牌，推动更多公共服务向基层下沉、向农村覆盖、向山区海岛和生活困难群众倾斜，让全市人民共享高质量发展成果。

这当中最核心的问题还是就业和收入，“十五五”期间温州要不断地推动乡村资源的转化、推动就业平台的打造、推动农民技能的提升，从而更好促进群众持续增收。

浙江日报记者：

在推动人工智能创新发展方面，温州有哪些具体的谋划？

王振勇介绍，温州作为全国首个成立人工智能局的地级市，市委、市政府已经明确作出部署，要建设“人工智能创新发展先行市”和“人工智能应用示范城市”双目标，逻辑就是在应用层面深耕，让AI这个“核心变量”成为温州高质量发展的“最大增量”。

打基础，夯实数据和算力基础支撑

做优数据要素供给，特别是要依托中国数安港先发优势，打造海量安全合规的高质量数据集、行业语料库和各种数据产品，让好数据能够“喂”出好模型、好应用。

做强算力保障，立足温州绿色能源相对富裕优势，加快建设以五万卡绿色低碳智算中心为核心的“1+N”算力中心，“N”就是若干个万卡和千卡的算力中心，努力打造东南沿海绿色算力枢纽，让企业在温州跑AI，算力不仅够用，而且绿色、低碳、价优。

抓产业引育，努力构建三个层次的发展格局

在基础层，做优数据服务赛道，培育数据标注、合规评估等全链路数商；同时依托智算中心建设引育光模块、固态变压器等算力基础设施硬件企业，构建算力产业本地配套圈。

在技术层，深耕行业垂类模型和智能体的研发，让行业模型真正管用、好用。

在应用层，深耕文创赛道，打造“AI+内容”产业集群以及文化“新三样”出海驿站；同时立足温州制造业优势，切入智能电器、智能眼镜、智能锁具这些智能终端赛道，布局具身智能整机制造，攻关核心零部件，把AI装进温州制造的“硬壳子”里。

优创新生态，营造一流的创新发展环境

温州在全国首创了“AI行业翻译官”这样一个新型职业，就是要在AI技术和企业行业之间架起一座桥梁。目前已经选派了既懂行业又懂技术的AI行业翻译官700多人，通过培训让他们深入产业一线，把企业的“痛点”翻译成技术“方案”，让AI懂行业，让企业懂AI，打通AI应用“最后一公里”。从目前两批次情况来看，效果比较好。

同时将定期开展应用场景的“揭榜挂帅”，形成“政府给机会，企业出产品”创新氛围。推出算力券、模型券、语料券和算力贷等政策包，并进行迭代，打造人工智能一体化的技术工具平台，让中小企业也能低门槛应用AI，把试错成本降到最低。发挥各类AI产业基金群“投早投小”作用，大力培育OPC等轻量的创业形态，来丰富温州人工智能创新生态和土壤。

光明日报记者：

立足“十五五”，在打响“温暖营商”品牌这方面温州有什么新的考虑和举措？

李宁介绍，“温暖营商”是温州打造营商环境最优市的一个很具有辨识度的特色品牌。去年，全市经营主体突破160万家，创历史新高，跻身全国最具人才吸引力城市前20强，温州的经济总量是28强，但是人才吸引力是全国前20强。“万家民营企业评营商环境”稳居全国第一方阵，已经连续7年获评最具幸福感城市，“温暖营商”正在逐渐成为温州的一个城市名片。

营商环境建设永远在路上。面向“十五五”，会继续像爱护眼睛一样爱护营商环境，温州将从四个方面全力争创营商环境最优市。

进一步强化法治护航

发挥温州地方立法优势，加快知识产权保护、个人债务集中清理、人工智能等相关领域的立法，稳住企业发展预期。推行“综合查一次”“亮码检查”等柔性执法，常态化开展“法治体检”，真正做到无事不扰、有求必应，让企业家安心干事创业。

进一步促进公平竞争

公平是企业最大的期盼。将严格落实“非禁即入”，全面破除准入门槛，基金、用地、用能等支持民间投资这个比例将不低于85%。依托国家要素市场化配置改革试点，真正实现企业拿资源、配要素，不找关系、只看数据，不靠人情、全凭企业自身实力。

进一步深化增值服务

坚持该减的彻底减到位、该帮的精准帮到位，用政府服务的“温度”换取企业发展的“热度”。

做好服务“加法”，升级了“六位一体”，即包括万名干部走访万企、两个健康政企恳谈会、“96666”服务热线等一系列举措，推动惠企政策直达快享，企业诉求办结率始终保持在97%以上。

做好企业降本这一个“减法”，推动涉企事项一网通办，加力实施减负降本“雨露计划”，年减负超200亿元，让民营企业能够做到轻装上阵。

进一步涵养亲清生态

传承弘扬好“四千精神”，办好民营企业家节，抓实“三清单一承诺”，即包括政商交往正面负面清单以及清廉民企建设引导清单等等。要进一步规范政商交往行为，进一步打响“亲清商港·温州有度”品牌。

浙江卫视记者：

重大项目不仅是高质量发展的重要支撑，也关乎民生。“十五五”期间，温州在推进重大项目建设方面，有什么考虑和安排？

项伟胜介绍，抓好重大项目建设，既是稳定经济大盘的当下所需，更是推动高质量发展的长远之策。“十五五”期间，温州将坚持“大抓项目、抓好项目”，聚焦“谋划为先、产业为用、民生为本、民营为要”，重点抓这几个方面：

加强项目谋划，积蓄发展动能

用好“市县协同，双向打通”机制，以水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”重点领域为核心，滚动实施重大建设项目950个以上，总投资超过1.2万亿元，特别是加快推进温福高铁、三澳核电、绿色低碳算力中心等一批重大的标志性项目，以高质量项目建设助力提速打造全省高质量发展“第三极”。

扩大制造业投资，做强实体经济

得益于温州“传统+新兴+未来”的现代产业集群协同发力，今年1-5月制造业投资同比增长17.7%，稳居全省前3。为了巩固这一良好态势，将继续深耕电气、汽车零部件等优势产业集群，前瞻布局生物制造、清洁能源等新质生产力赛道，以实实在在的项目投入，推动制造业规模壮大与投资结构优化。

紧盯民生需求，增进民生福祉

坚持投资于物和投资于人紧密结合，进一步提高民生类投资比重，这几年对民生类投资比例在逐步提高，把更多的要素投向教育、医疗、养老、托育等公共服务设施。比如，现在正在推进温州医科大附属肿瘤医院、温州二中新校区、府东路过江通道等一批民生项目。这些项目建成后，将给温州人民的就医、就学、出行等方面带来更多的便利，让人民群众有更多的获得感、幸福感和安全感。

拓宽投资渠道，用好民间资本

充分发挥温州民营经济活跃、民间资本充裕的优势，不断拓宽民间投资渠道，大力推介“三张清单”重点项目，鼓励民间资本积极参与基础设施、能源等领域的重大项目建设，进一步提高民资持股比例，像三澳核电三期民资持股比例就达到30%。着力营造“资源有共享、风险有分担、收益有预期”的投资环境，让民间资本真正敢投、愿意投、放心投。

来 源：综合浙江发布、温州日报

原标题： 聚焦“十五五”温州发展！这场发布会详解“路线图”

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com