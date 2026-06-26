温州日报 2026-06-26 08:30:00

昨天，市委党校与社会科学文献出版社联合发布《温州蓝皮书：2026年温州经济社会形势分析与预测》。2026温州蓝皮书认为，2025年是温州城市发展能级跃升的关键节点。温州迈入“万亿城市”新阶段，标志着城市发展进入新的坐标系。未来温州不仅要继续做大经济总量，更要围绕城市能级、产业结构、创新能力、公共服务和治理水平实现系统跃升。

温州网讯 昨天，市委党校与社会科学文献出版社联合发布《温州蓝皮书：2026年温州经济社会形势分析与预测》。

《温州蓝皮书》自2007年启动项目谋划、2008年首部问世，迄今为止累计发布19本、研究报告550余篇、总字数550余万字，获全国皮书奖9次，被誉为“温州经济社会发展的编年史”。温州因此成为全国编撰发布蓝皮书最早、最多的地市级城市，市委党校也成为编辑发布蓝皮书最早、最多的地市级党校。

今年的蓝皮书设置总报告、经济、社会文化、资源环境、专题研究、前瞻展望等6个篇章部分共28篇研究报告，并与咨政汇编手册一同发布，系统总结2025年温州经济社会发展情况，分析当前面临的问题与挑战，并对2026年及更长时期发展趋势作出研判，为迈入“万亿城市”新阶段的温州提供可参考依据。

据介绍，今年蓝皮书最大的变化，是从“年度出版物”升级为“年度智库工程”，从“成果展示”升级为“咨政服务”，从“记录温州”进一步走向“解释温州”，并在多个方面实现全面升级：在主题选择上，从研究一年一时的问题，转向回应“万亿城市”新阶段与“十五五”开局之年的大问题；在时效性上，从过去七八个月完成、下半年发布，提升为六个月完成、上半年发布；在编撰机制、成果转化和平台建设上再提升，初步形成“五个一”成果体系，即依托一个区域发展研究中心，集聚一支特约研究员队伍，组织一批委托课题，完成一个年度蓝皮书成果，并同步转化为一组咨政内参。

书中提到，2025年，温州经济社会发展呈现出总体实力跃升、创新驱动深化、改革开放推进、“强城行动”牵引作用明显、城乡协调发展稳步推进的特点。未来温州的经济将继续保持韧性和稳定运行，从高速增长转向高质量发展，为此需要以系统性思维稳预期、扩内需、培育新质生产力、重塑产业体系，推进城市能级整体跃升。

在经济篇，蓝皮书聚焦三大产业、对外贸易、财政、金融、固定资产、商贸流通等展开分析研判，提出一系列经济展望与真知灼见。社会文化篇总结梳理人口高质量发展、青年就业创业政策、社会心态、经济社会发展与趋势、居民收入与消费以及温州学等多个领域的调查研究。资源环境篇紧紧围绕温州资源循环利用、能源发展、浅层地下水污染防治等多个主题领域开展调查研究。

蓝皮书还在“强城行动”专题篇部分，从地方财政、数据要素、沿海产业带、科技创新和产业创新深度融合、人工智能赋能传统制造业、科技创新孵化生态、新兴产业营商环境、涉企执法长效机制等角度梳理总结、深入分析了过往成功做法经验并给出下一步建议，如补强财政创新链条中端、前端，构建全国统一的数据产权制度，加快产业链群、区位地位、开放通道枢纽等优势的转化，降低企业AI应用试错成本和选型难度等。

来 源：温州日报

原标题： 2026年《温州蓝皮书》发布 新视角解析“万亿城市”新阶段

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com