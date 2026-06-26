山城造车记——从一个“全市唯一”看泰顺汽车产业突围之路

温州日报 2026-06-26 08:44:20

10年前，泰顺的工业几乎是一张白纸。山区县造车，一度被认为是天方夜谭。如今，在131亩的吉利厂房里，一辆辆商用车、观光车、专用车正有序下线，一个集整车制造、核心零部件配套的产业集群正在加速崛起。

吉利远程新能源商用车温州工厂。泰顺经开区管委会供图

即将完工的新车。林云龙 摄

温州网讯 6月，一辆辆崭新的非公路用旅游观光车缓缓驶下生产线，停在温州远程绿色生态科技有限公司的成品区内。它们即将发往杭州西湖、湘湖等景区，载着八方游客穿行于湖光山色之间。

就在一个多月前，这家位于泰顺县的企业，成功取得了浙江省市场监管局核发的特种设备生产许可证，正式获得“非公路用旅游观光车”生产许可资质，系全市唯一。

这不仅填补了温州在该制造领域的空白，更标志着泰顺这个曾经的“工业洼地”，在新能源商用车的赛道上，跑出了自己的加速度。

10年前，泰顺的工业几乎是一张白纸。山区县造车，一度被认为是天方夜谭。如今，在131亩的吉利厂房里，一辆辆商用车、观光车、专用车正有序下线，一个集整车制造、核心零部件配套的产业集群正在加速崛起。

山城何以造车？这一切，要从2024年说起。

寻路

从山沟沟里长出的“造车梦”

2024年初，可能很少有人会相信，泰顺这个以生态旅游闻名的山区县，会与“造车”发生如此紧密的关联。

“谈农业，谈一天；谈工业，不沾边。”曾几何时，这是泰顺工业的真实写照。没有工业基础、缺乏技术人才、远离大城市配套圈，发展装备制造业的劣势显而易见。

但泰顺人有着一股不服输的劲头。当地锚定“3+3+N”生态工业体系，将新能源商用车作为核心赛道，决心用新质生产力撬动山区经济的跨越式发展。

机会，总是留给有准备的人。

在一次泰商牵线中，泰顺捕捉到了吉利新能源商用车集团有意在温州布局生产基地的信息。县委县政府主要领导当即迎难而上、主动出击。

“我们拿出了杀手锏级的举措。”参与招商的干部回忆，从谈判团队到服务专班，泰顺为吉利提供了“一条龙”服务。历经四个多月的高频对接，温州市层面出台支持甲醇汽车推广等专项政策，最终促成了这颗“共富金种子”的落地。

2024年1月，吉利远程新能源商用车项目正式签约。这个总投资10.9亿元的“百项千亿”重点项目，如同一颗石子投入平静的湖面，在泰顺激起千层浪。

项目落地只是开始，如何让这一纸蓝图变成现实？

面对吉利厂房及周边260亩的政策处理任务，泰顺仅用一个月就完成了“清零”。自2024年4月份进场以来，专班倒排工期、挂图作战，用240个昼夜，先后完成了270万立方米土石方平整、3万多平方米钢结构安装等五大关键攻坚任务。

2024年底，第一辆吉利新能源商用车在泰顺下线，标志着山城造车梦正式照进现实。而这一次“非公路用旅游观光车”生产许可资质的取得，则是从“梦想”走向“市场”的关键一步。

攻坚

“作战表”背后的“店小二”精神

一张《特种设备生产许可证》，看似只是一纸公文，实则是一场硬仗。在记者拿到的一份《吉利泰顺工厂申请“非公路用旅游观光车生产资质”攻坚表》上，密密麻麻标注着申请条件、现状问题与攻坚措施。

特种设备生产许可，是制造业准入门槛最高的“证书”之一。

在攻坚表上，“人员条件”赫然列为第一大难点。按照规定，企业需配备具有高级工程师职称的技术负责人、8名以上机械和电气工程师，以及持有特种设备作业人员证的焊工、电工等。

而当时，工厂的这些岗位几乎全部空缺。时间不等人，订单不等人，摆在企业面前的，是漫长的审批周期与技术门槛。

对此，泰顺县市场监管局选择“靠前服务”。为了帮企业抢出时间，县市监局负责人带队多次奔赴省、市市场监管部门对接，在法律法规框架内寻求审批流程的最优解。

针对特种设备领域焊工无证难题，县市监局联系专业培训机构进厂办班；面对部分检测设备不齐的情况，专班协调企业向集团申请调拨；针对燃油系统清洗设备等可能存在的“合理缺项”，县市监局更是多方协调，力争在省级层面寻求解决路径。

据统计，在条件攻坚阶段，泰顺县市场监管局先后6次组织专家深入企业现场指导，逐一“把脉问诊”。

这种“店小二”式的全程代办、贴身服务，成了企业安心发展的定心丸。今年5月19日，历经半年多的艰苦攻坚，温州远程绿色生态科技有限公司顺利取得许可证。这不仅是企业实力的证明，更是泰顺营商环境的一次高分答卷。

换挡

一辆“观光车”背后的产业雄心

如果说取得资质是“拿到驾照”，那么真正上路跑出速度，才是关键。

“我们的目标不只是造车，而是打造吉利集团旗下唯一的观光车生产基地。”企业负责人信心满满。

事实上，泰顺的汽车产业版图远不止于观光车。在吉利远程新能源商用车项目的引领下，泰顺已经从最初的“一辆车”，演变成为一条完整的产业链。

上游，纳百川新能源股份有限公司正蓬勃发展。这家泰顺本土的行业“小巨人”，专注新能源电池热管理领域，是宁德时代的战略供应商。产品已配套问界、“蔚小理”、戴姆勒奔驰等国内外众多热销车型，并于2025年12月顺利登陆深交所创业板。它的存在，证明了泰顺不仅有整车制造的能力，更有生产高端核心部件的实力。

下游，温州创盛新材料等一批配套企业也集聚于此。总投资1.1亿元的创盛新材料，主要生产汽车内饰材料，于2024年9月投产，年产值可达2.5亿元。目前企业110名员工中，80余人是泰顺本地人，真正实现了“家门口就业”，让当地群众端起了“造车”的饭碗。

从纳百川的电池液冷板，到创盛的内饰材料，再到远程整车的组装下线，泰顺的汽车产业正呈现出“独木成林、根系发达”的“榕树效应”。

记者手记

山路蜿蜒，挡不住产业向上的力量

追溯泰顺的“造车”历程，我们看到了一部山区县主动求变、逆风翻盘的奋斗史。这与几百公里外、同属山区县的江西寻乌有着惊人的相似——同样是“无”中起步，同样是选准赛道后一抓到底，同样是优化营商环境的久久为功。

与寻乌的“空压机”一样，泰顺的“新能源商用车”，也承载着山区县跨越式发展的共富使命。 据测算，吉利项目全面达产后，可实现年产值20亿元，税收贡献超1亿元，带动就业超1000人。而随着观光车生产资质的取得，预计2026年该品类产值便可突破3亿元。

在未来的版图中，泰顺还将依托紧邻苍泰高速和泰顺通航机场的区位优势，大力发展低空经济、储能等新业态。这个曾经偏居浙南一隅的山区县，正在通过一场轰轰烈烈的“造车运动”，加速驶向共同富裕的快车道。

从招商引资的“一颗真心”，到项目攻坚的“一套专班”，再到证件办理的“一条龙服务”，泰顺用行动证明：没有落后的区位，只有落后的思路。只要选准了路，小县城同样能够干出大产业。

山城不再遥远，车轮正在飞驰。泰顺的造车故事，还在继续。

来 源：温州日报

原标题： 山城造车记

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com