温州日报 2026-06-26 09:48:57

6月25日晚，“缤纷夏日·嗨游浙江”2026全省暑期文化和旅游消费季在苍南县体育中心广场启幕。会上，苍南发布“跟着浙BA去旅行”六大特色消费场景，游客凭借一张抵达温州或苍南的交通票根，抑或是一张演唱会、浙BA球赛门票，就能串起一整套山海间的夏日玩法。

温州网讯 6月25日晚，“缤纷夏日·嗨游浙江”2026全省暑期文化和旅游消费季在苍南县体育中心广场启幕。会上，苍南发布“跟着浙BA去旅行”六大特色消费场景，游客凭借一张抵达温州或苍南的交通票根，抑或是一张演唱会、浙BA球赛门票，就能串起一整套山海间的夏日玩法。

此次活动由省文化广电和旅游厅、省交通运输厅、省林业局、省总工会、温州市人民政府共同主办。活动抢抓暑期文旅消费黄金期，通过省市县三级联动，推出一系列惠民促消费举措，全面激发文旅市场活力。

启动仪式上，省级多部门轮番登台，发布暑期十大主题1100余项活动和百款特色文旅产品、全省暑期文旅消费惠民举措、疗休养精品线路以及森林康养与避暑度假指引。一场情景剧形式的全省暑期嬉水指南发布，把漂流、水上乐园、海岛踏浪的清凉感直接送到了观众面前。“泛舟浙里”宣推官挑战赛也同步启动，邀请全民用镜头记录诗画浙江。

跨区域文旅合作是当晚的一大看点。温州雁荡山、楠溪江、刘伯温故里（百丈漈-飞云湖），台州神仙居、临海府城、天台山，六大景区现场签约，推出“雁楠飞仙海天游”门票互抵政策，活动自上线之日起180天内，游客凭其中一家景区核销门票游览其他任一家景区，可享受6折优惠，一票互通温台山水。此外，阿里巴巴、飞猪等平台同步上线数字消费场景与专项优惠，麦当劳联名麦麦卡、《嗨游寻宝季》城市剧本杀等项目也完成签约，让“票根经济”从概念转化为实实在在的福利。

作为东道主，苍南请来浙BA苍南队人气选手柳杨杰、方瑜惊喜亮相情景剧，趣味官宣“山海逐夏·惠游苍南”暑期优惠政策。今年暑期，苍南联合百家文旅业主和滴滴公司，推出百万暑期文旅消费折扣大礼包，涵盖六大特色消费场景，囊括景区景点、酒店民宿、食咖茶饮、文体娱乐、农特产品、交通出行。渔寮大沙滩、玉苍山国家森林公园等8个A级景区免费开放，约20家民宿酒店最低推出5折优惠，超50家餐饮店铺推出满减折扣，阿希公卤鹅、达记肉燕、王顺龙九层糕等本土特色小吃最低享8折。游客暑期凭抵达温州的机票、苍南的高铁票，或是温州演唱会门票、浙BA苍南队球票，即可解锁这一连串优惠。滴滴出行也同步派发106元出行券包等交通优惠，真正实现了“吃喝玩乐购”全链条让利。

“我们希望通过实打实的优惠，让更多游客在夏天走进苍南、玩转苍南，深度感受山海苍南的独特魅力！”苍南县文广旅体局党组成员、副局长林伟说。

活动现场，“南哥一条街”特色市集和“跟着浙BA游浙江品美食”百县千碗小吃嘉年华同步开市，兰溪鸡子馃、台州泡虾、海宁宴球、苍南阿希公卤鹅等30余款地道浙江小吃集体亮相。

来 源：温州日报

原标题： 全省暑期文化和旅游消费季启动 “一张票”玩转苍南六大消费场景

记者 林思思 苍南融媒记者 李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com