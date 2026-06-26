温州日报 2026-06-26 08:54:00

6月25日，经过两天的实操鏖战与理论角逐，“粮安杯”全省粮食物资行业职业技能竞赛在市粮食储备潘桥库落下帷幕。最终，在全省14支代表队的84名一线粮储骨干中，温州代表队脱颖而出，斩获个人一等奖2个、个人二等奖1个、个人三等奖2个及团体二等奖1项。

温州网讯 6月25日，经过两天的实操鏖战与理论角逐，“粮安杯”全省粮食物资行业职业技能竞赛在市粮食储备潘桥库落下帷幕。最终，在全省14支代表队的84名一线粮储骨干中，温州代表队脱颖而出，斩获个人一等奖2个、个人二等奖1个、个人三等奖2个及团体二等奖1项。

本次竞赛由浙江省财贸金融工会、浙江省粮食和物资储备局工会工作委员会主办，浙江省粮食物资干部学校承办，温州市粮食和物资储备局协办。赛事紧密贴合粮储行业日常作业、岗位实操、应急处置核心场景，设置粮食验质定等、计算机粮情检测分析、粮仓初期火灾处置、排水泵维保操作四大实操科目，覆盖仓储质检、智慧管粮、消防安全、防汛应急全业务链条，全方位检验从业人员理论储备、实操功底与现场应急处置综合能力。

赛场之上，四个项目同步开赛，现场紧张有序。粮仓初期火灾处置赛区内，选手争分夺秒，穿戴消防服、抛展水带、接驳接口、持枪出水，整套动作行云流水；质检竞赛区，选手对照国标规范，结合仪器检测与人工分选，有序完成稻谷除杂筛选、等级判定全流程，操作严谨规范；计算机粮情检测竞赛区，选手们紧盯粮情监测系统界面，结合实时数据与历史粮情曲线快速分析研判，精准锁定粮堆高温异常点位、排查设备故障隐患，尽显智慧粮库的技术应用；排水泵维保环节更显团队默契，设备巡检、故障排查、机组调试、管路接驳、积水抽排，完整还原汛期应急处置全过程。

据裁判组透露，本次赛事坚持“以赛促学、以赛促练、以赛促用”的原则，评判体系严谨细致，评分标准量化到每一步操作、每一处细节。其中，粮仓消防项目重点考核器材识别、防护穿戴、灭火处置的规范性；排水泵维保严格执行行业标准化作业流程；各项目均配有清晰的扣分细则，以精细化评判客观衡量选手的实操硬本领。

竞赛期间持续高温，赛场比拼热火朝天，后勤保障周全有力。在市粮食和物资储备局统筹安排下，市现代集团下属市粮食产业集团全面落实场地保障任务，高质量完成赛区动线规划、竞赛设备调试、物资补给、场地运维等工作，逐项梳理核查赛事各环节风险与细节，以前置化、精细化服务护航赛事全程平稳有序，为全体参赛选手创造优质竞技条件。

来 源：温州日报

原标题： 粮安“加码”！ 全省粮界能手同台 温州队斩获佳绩

记者 邓帆慧 通讯员 逸飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com