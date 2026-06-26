凝聚共识献良策 市政协助推温州都市圈建设

温州日报 2026-06-26 09:48:57

2025年12月，温州市委十三届九次全会擘画“一圈一极一中心”战略蓝图——提升发展温州都市圈、提速打造全省高质量发展“第三极”、加快建设东南沿海重要的区域中心城市。市政协闻令而动，把助力都市圈建设作为履职的“头号课题”，以深调研察实情、以专题协商聚众智、以全会建议案促转化、以跟踪督办推落地，努力把政协制度优势转化为都市圈高质量发展的治理效能，在助推“万亿之城”再出发中展现政协担当。

建设中的瓯江两岸。 苏巧将 摄

温州网讯 清晨，瓯江晨雾漫过码头，江面航行的货轮鸣响汽笛；大罗山脚下，“一港五谷”的科创园区早已醒来，早高峰的车流有序涌动。待到暮色四合，跨江大桥的灯链将两岸灯火串成一条璀璨的星河，高速路网如银色游龙，延伸进浙南闽北的群山与阡陌……温州，这座东南沿海重要的区域中心城市，正从“长大”走向“成熟”。

城市发展是一个漫长的过程。从历史维度看，温州这座城市发展到今天，无论是经济体量、人口规模，还是城市框架、产业基础，都已具备建设现代化都市圈的条件。从中央到省委省政府，都高度重视温州发展。在浙江“十五五”规划纲要勾勒的“双城、两带、三圈一群”总体格局中，温州都市圈被寄予厚望。

2025年12月，温州市委十三届九次全会擘画“一圈一极一中心”战略蓝图——提升发展温州都市圈、提速打造全省高质量发展“第三极”、加快建设东南沿海重要的区域中心城市。市政协闻令而动，把助力都市圈建设作为履职的“头号课题”，以深调研察实情、以专题协商聚众智、以全会建议案促转化、以跟踪督办推落地，努力把政协制度优势转化为都市圈高质量发展的治理效能，在助推“万亿之城”再出发中展现政协担当。

一份建议案 共谋都市圈能级跃升之路

市委有部署，政协见行动。2026年1月，温州市政协十二届五次会议第四次全体会议上，一份以“政协温州市委员会”名义向市委、市政府提出的建议案——《关于坚持“五力协同”提升发展温州都市圈的建议》经表决通过。

政协全会建议案，是政协履行职能的最高层级书面建言形式。由市委主要领导点题，市政协主席全程谋划指导、主持审改。通过一个多月的广泛征集、层层筛选与反复打磨——从民盟、民进、九三学社市委会等提交的10余份材料中精选吸纳，走访调研汇聚80余条意见，反复斟酌、数易其稿。最终，这份借鉴国内外先进经验、立足温州实际的建议案，凝练出坚持以产业竞争力、交通辐射力、消费磁吸力、服务支撑力、融合承载力“五力”协同，提升发展温州都市圈，推动温州更好服务全国全省发展大局。

五个维度环环相扣，共同构成温州都市圈能级跃升的系统方略。字斟句酌间，凝结的是各界委员对城市未来走向的深切思量。

建议案提交后，政协的履职脚步没有停歇。围绕优化都市圈空间格局、强化中心城市核心功能、加快打造全国性综合交通枢纽、构筑东南沿海重要创新策源地、做强沿海产业带、建设国际化休闲度假旅游城市、打造国家区域医疗高地、推动浙南区域协同发展等议题，市政协组织政协委员和智库专家深入全市各地，走进园区企业、交通项目现场、基层社区和协商驿站，召开调研座谈会，广泛听取部门、学者、企业和群众心声，形成多份调研报告。

领办单位也步履不停，有关市领导多次召开协调会，听取办理进展汇报，协调解决办理过程中的堵点难点问题，并实地调研指导。

“全会建议案办理构建了交办部署、方案制定、推进落实和协商督办、结果反馈与通报的全闭环体系。”市政协提案委负责人介绍，今年12月，市委办将答复办理情况，并向次年的市政协全会书面通报。办理成效将向社会宣传，让落实成果更透明可感。

一场“请你来协商” 凝聚同向同行合力

2026年6月17日，“请你来协商”——“关于坚持‘五力协同’提升发展温州都市圈的建议”全会建议案办理面商会举行。市委主要领导专程参加，政协委员、专家与主办、会办单位面对面沟通协商，提出办理优化建议。

协商会上，委员们的发言直奔主题、切中要害。

“温州已经作为‘高能级创新型城市’纳入上海（长三角）国际科技创新中心建设布局。”协商会上，九三学社市委会建议依托中国眼谷、基因药谷等平台，做强温州主城科创核心。

系统剖析交通短板，民革市委会拿出具体对策：推进金温货线扩能改造和温武吉铁路建设，完善区域高速网络，提升金丽温开放大通道向内陆辐射能力，打造近洋航运中心等。

民进市委会围绕“消费圈”建言，围绕“雁楠飞仙海天游”廊道建设推出文旅标准化产品包与特色精品线路，利用海外温州人优势开发海外市场，加快建设国际化休闲度假旅游城市。

聚焦“找专病专家难、异地就医突出”痛点。民盟市委会建议，重塑评价“指挥棒”，建实建强专病名医库，打造国家区域医疗高地。

特邀专家、省发展规划研究院副院长周世锋带来以“三个圈”推进同城化的思考：畅通“1小小时交通圈”，共育电气、新能源等世界级产业集群，打造“产业创新圈”，推进“15分钟品质生活圈”向都市圈延伸。

聚焦沿海产业带提升，市政协委员、浙江国宏工程咨询有限公司副总经理郭建东建议“发展能源经济、智能经济，突出海洋经济特色。”围绕创新驱动，市政协常委、温州医科大学教授黄志锋提出要“加快构建教科人一体化发展新生态”。围绕促进城乡融合发展，市政协委员、温医大附属口腔医院运营与绩效管理部主任杨静远建议“聚焦强城、兴村，深化城乡全域融合，推动区域协同发展”。

此外，省政协委员、温州理工学院教授胡新根提出支持在温高校攀峰提质，加快建设区域高等教育中心。市政协委员、浙江华臣太合影视文化有限公司总经理秦放建议培育城乡演艺新业态，打造消费集聚强磁场。

从科创到产业，从交通到民生，一条条建议指向同一个目标：让温州都市圈长得更实、走得更远。

一次办理 共绘都市圈发展实景图

良言贵在管用，协商重在成事。

面商会上，市发展改革委作为主办单位，会同12个会办单位展现了全会建议案办理的阶段性成效，“五力协同”绘制的都市圈美好蓝图正从文字步步转化为实景——

环大罗山科创走廊汇聚11所高校、3家“国字号”科研平台及54家省级以上科创平台；1-5月全市规上工业增加值增速全省第一；温福高铁控制性工程已开工，海铁联运同比增长112.7%，率先完成低空基建和航路航线相关规划编制；丰富的演赛展活动吸引大量市外客流，入境过夜游客同比增长34.4%；全市国家临床重点专科达14个，职业本科实现零的突破；与台州、丽水等周边城市建立工作联系，与宁德市签订全面战略合作框架协议。

看到数月蹲点调研凝结的建言得到回应并落实，参与调研和面商的委员由衷感叹：“政协不是‘说了算’，而是靠言之有据、言之有理、言之有用，真正做到党委所需、群众所盼、政协所能。”

从深入一线摸排问题，到专题协商凝聚最大共识；从首份全会建议案高位建言，到市委主要领导领衔办理推动转化，市政协全会建议案的提出和办理过程生动诠释了专门协商机构在全过程人民民主中的独特作用。

征程万里风正劲。立足“万亿之城”新起点，面向“十五五”新征程，温州市政协将继续秉持同向同行的信念，紧扣市委“1361”思路举措，大兴调查研究之风，勤建务实管用之言，深聚团结奋进之力，为温州做强“一圈一极一中心”献智出力、增光添彩。

来 源：温州日报

原标题： 市政协助推温州都市圈建设

凝聚共识献良策 同向同行促发展

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com